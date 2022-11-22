Дуглас Макгрегор: у США не получится запугать Россию

Полковник Макгрегор: для войны с Россией у США нет ни оружия, ни солдат

Сегодня у американских вооруженных сил нет ничего, чтобы даже помыслить о военной конфронтации с Россией, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью The Grayzone. Именно этим он объясняет высказывание генерала Марка Милли о необходимости дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Дуглас Макгрегор

The Grayzone:Позвольте спросить о вашей реакции на новости, которые появились в конце прошлой недели. Ни с того ни с сего генерал Марк Милли, высокопоставленный военный офицер США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, высказался в пользу дипломатического урегулирования украинского вопроса с Россией. И это всего через несколько недель после того, как конгрессменов-прогрессистов вынудили отозвать точно такой же призыв к переговорам с Москвой с целью завершения конфликта. А теперь мы узнаём, что высокопоставленный генерал разошелся во мнениях с другими чиновниками администрации Байдена и призывает к дипломатии. Как вы восприняли эту информацию? И почему в пользу переговоров высказался именно Милли?

Дуглас Макгрегор: Во-первых, генерал Милли имеет репутацию человека, который не станет ничего делать без предварительной оценки последствий. Он когда-то сливал заведомо выгодную лично ему информацию о беседах с Трампом. Мы понятия не имеем, насколько она была правдива, если вообще была.

Теперь он делает то же самое, заявляя The New York Times, что украинцы, мол, исчерпали иные варианты, и пора садиться за стол переговоров. Вот в чем суть его высказываний. Предположительно, именно это он сказал президенту Байдену. А последний вместе с Салливаном, Блинкеном и остальными тут же это отвергли. Здесь можно отметить несколько интересных моментов.

Во-вторых, Милли высказывается вне своей компетенции, он старший военный советник президента. Все его слова являются конфиденциальными и должны держаться в секрете. Он имеет право думать и придерживаться любого мнения, но высказанное в разговоре с президентом не должно предаваться огласке.

История знает не так уж много примеров высказываний вне компетенции, а когда подобным занимается генерал, его обычно увольняют. Потому что это не его работа. Он — советник, а не властитель дум и не политик.

В-третьих, могу сказать точно: Милли боится. И правильно делает. У него самого нет реального боевого опыта, он владеет лишь сухими цифрами и фактами. Так вот, один из таких фактов заключается в том, что у нас нет ни боеприпасов, ни топлива, ни запчастей, ни солдат, чтобы даже помыслить о военной конфронтации с Россией. А он знает, что при определенных обстоятельствах мы можем оказаться именно в такой ситуации.

Милли — не дурак, он знает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Русские ясно дали понять, что будут расценивать любое вмешательство в их спецоперацию на Украине как вооруженную агрессию. Также он знает, что мы не в состоянии материально себя обеспечить. Украина ежедневно тратит по 7 тысяч артиллерийских снарядов, а русские — по 20 тысяч. Мы недавно договорились с корейцами о поставках Украине ста тысяч 155-мм снарядов. Грубо говоря, мы их купили для украинцев. Проблема в том, что их хватит всего на 2 недели артиллерийской работы. В случае с русскими — на пять дней.

Я хочу сказать следующее: мы не в том положении, чтобы им противостоять, потому что не обладаем достаточными ресурсами. Милли, безусловно, знает что-то еще – знает, что грядет. Он видит, что русские сменили тактику. Начинали они не в полную силу и использовали не более 20% сухопутных сил. Изначально на территорию Украины они отправили всего сто десять тысяч солдат, а в августе полностью ушли в оборону, и с тех пор ничего не изменилось. Они укрепляют позиции и отступают, а все потому, что генералы сказали Путину, мол, единственный вариант все закончить — с помощью военной силы.

Это предполагает массированные наступления, наращивание группировки войск и количества материально-технических ресурсов, а на это нужно время. Русские приняли решение пожертвовать территориями ради времени. Они окапываются, минимизируют потери и позволяют противнику исчерпывать возможности.

Милли в курсе всего вышеперечисленного. Он обеспокоен потому, что вынужден общаться с оторванными от реальности людьми. Вот в чем опасность. Не пойдет же он к президенту и не скажет: "Господин президент, наши неядерные силы под угрозой уничтожения из-за того, что мы во все это влезли, и единственный способ все закончить — начать переговоры с русскими, в противном случае наш ждет ядерная война". Так не скажет ни он, ни любой мало-мальски разумный человек в Вашингтоне. Именно это в основном обсуждалось на переговорах США с Китаем. Байден и Си однозначно высказались против применения ядерного оружия где бы то ни было, при каких бы не было обстоятельствах.

Ни Россию, ни Китай нельзя запугать и заставить подчиниться. Если мы на такое решимся, то моментально потеряем все позиции в Восточной Европе. Милли это осознает, в отличие от Блинкена, Салливана, Байдена и прочих.

Мы лгали американскому народу минимум лет 20, а то и все 30. Каким образом, спросите вы? Внушали, что наша армия — сильнейшая в мире, и никому не под силу с ней справиться. Это никогда не было правдой. Мы растратили бóльшую часть потенциала после 1991 года. То, что мы имеем сегодня, — лишь тень могущества 30-летней давности.