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ТАСС

Путин подписал закон, расширяющий полномочия Минобороны по регулированию в госавиации

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Закон создает "правовую основу для выполнения Минобороны России задач по проведению испытаний авиационной техники"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ сможет устанавливать правила регистрации аэродромов и правила производства полетов государственной авиации. Эти полномочия ведомства закреплены в законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается, что уполномоченный орган в области обороны (Министерство обороны РФ) наделяется полномочием по утверждению федеральных авиационных правил. Как говорится в пояснительных материалах, речь идет о регламентирующих положениях, среди которых, в частности, порядок госрегистрации государственных воздушных судов, правила госрегистрации аэродромов и вертодромов, правила эксплуатации аэродромов, правила подтверждения соответствия аэродромов нормам годности к эксплуатации, а также правила строительства и реконструкции аэродромов, правила производства полетов.

Также закон создает "правовую основу для выполнения Минобороны России задач по проведению испытаний авиационной техники", уточняется в пояснительной записке. 

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Путин Владимир
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