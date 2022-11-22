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Известия.ru

ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130

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Як-130
Як-130.
Источник изображения: t.me/uac_ru

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Об этом 21 ноября говорится в сообщении на сайте российского правительства.


Как отметил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, промышленность работает солидарно с Минобороны. Обеспечение потребности армии в технике контролирует Координационный совет при правительстве, напомнил он.

«Кроме того, делается всё, чтобы наши промышленные предприятия, в том числе входящие в авиакластер «Ростеха», продолжали развивать техническую базу, были обеспечены российскими станками и оборудованием, ритмично наращивали объемы производства и темпы выпуска продукции», — отметил Мантуров.

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, выполнение обязательств в рамках гособоронзаказа продолжается.

Истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования возросли боевые возможности самолетов.

«В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров», — уточнили в правительстве.

Двухместный учебно-боевой Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов.

16 ноября Минобороны получило партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты прошли комплекс испытаний и совершили перелет к месту несения службы.

10 ноября президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями. Также он поручил правительству представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса.


2 ноября российский лидер в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Су-34
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