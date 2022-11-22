В акватории Севастополя ведутся учебные стрельбы флота

Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.

Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Учебные стрельбы Черноморского флота проводятся в акватории Севастополя. Об этом написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Вижу, что некоторые выкладывают видео стрельбы по воде в море. Это на внешнем рейде идет учебная стрельба нашего флота", - написал он, призвав жителей города сохранять спокойствие. Ранее севастопольцы стали сообщать в социальных сетях о громких звуках, раздающихся в городе с ночи.

29 октября Севастополь подвергся самой масштабной с начала специальной военной операции атаке со стороны Украины с использованием беспилотников. Как сообщал Развожаев, силы Черноморского флота отбили атаку в акватории Севастопольской бухты. По его словам, украинские вооруженные силы пытались поразить военные объекты Черноморского флота.