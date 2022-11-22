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ЦАМТО

ВВС Таиланда приняли первую пару УТС T-6C "Тексан-2"

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УТС Beechcraft T-6C Texan II
Один из двух прибывших на британскую авиабазу Валли первых полученных Королевскими ВВС Великобритании турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Beechcraft T-6C Texan II (британский военный номер ZM325, временная американская регистрация N2843B), предназначенных для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС Великобритании в рамках новой системы летной подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS) на подрядной основе. 16.02.2018.
Источник изображения: министерство обороны Великобритании

ЦАМТО, 21 ноября. Командование ВВС Таиланда официально приняло первую партию из двух турбовинтовых УТС T-6C "Тексан-2" в ходе церемонии, состоявшейся 14 ноября на авиабазе Кампхаенг Саен (к северо-востоку от Бангкока). В мероприятии принял участие посол США Роберт Годек.

В ходе предшествующего приемке двухнедельного перелета с предприятия в Амарилло (шт.Техас) самолеты несли гражданские регистрационные номера N2773B и N2792B. На пути в Таиланд УТС совершили промежуточные посадки в Канаде, Исландии, Великобритании, Италии, Греции и Индии. 12 ноября пара УТС T-6C "Тексан-2" прибыла в международный аэропорт Чиангмай, а 14 ноября выполнила перелет в Кампхаенг Саен (провинция Накхонпатхом).

Как предполагается, оставшиеся 10 самолетов в виде машинокомплектов будут доставлены в Таиланд в контейнерах морским путем. По неофициальной информации, восемь самолетов уже доставлены на предприятие компании Thai Aviation Industries в Дон Муанг для сборки. Два самолета находятся в США и используются для обучения.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года командование ВВС Таиланда заключило с американской Textron Aviation Defense контракт стоимостью 162 млн. долл. на поставку 12 самолетов T-6C (также встречалось тайское обозначение T-6TH), наземной системы обучения пилотов и специалистов технического обслуживания, системы планирования и анализа результатов полета, запасных частей и наземного вспомогательного оборудования. Работы по контракту выполнялись на предприятии компании в Уичито (шт.Канзас). Новые УТС предназначены для замены самолетов PC-9 компании Pilatus в трех эскадрильях Школы летной подготовки ВВС Таиланда в Кампхаенг Саен. Планировалось, что поставка будет выполнена в период с конца 2022 года по начало 2023 года.

В ноябре 2021 года командование ВВС Таиланда также заключило с Textron Aviation Defense контракт на поставку 8 легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин" (в ВВС Таиланда получат обозначение AT-6TH), другого оборудования и услуг. Стоимость продажи составила 143,4 млн. долл. AT-6TH должны быть приняты на вооружение ВВС Таиланда в 2024 году.

Унификация T-6TH с AT-6TH "Вольверин" составляет около 85%, что упростит эксплуатацию, а также снизит затраты на обслуживание и поставку запасных частей.

Самолет-демонстратор AT-6E компании Beechcraft 15 ноября прибыл в аэропорт Чиангмай, а затем также выполнил перелет в Кампхаенг Саен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Индия
Италия
Канада
США
Таиланд
Продукция
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Pilatus Aircraft
Textron
Проекты
2020-й год
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