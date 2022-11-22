Вместо российского «Спрута»: в Индии представлена модель лёгкого танка Zorawar

Источник изображения: topwar.ru

Индийская армия намерена обзавестись большим парком лёгких танков, предназначенных в первую очередь для действий в труднопроходимой местности, например, в Тибете, отдельные районы которого оспариваются у Китая. Первоначально многие индийские и зарубежные обозреватели полагали, что конечный выбор будет сделан в пользу российской самоходной артустановки 2С25 «Спрут-СДМ1». Однако появляется информация, что Нью-Дели собирается получить в этой нише собственное изделие вместо российской машины.

На выставке DEFEXPO 2022 Индийская организация по развитию оборонных исследований (DRDO, примерный аналог «Ростеха») представила модель лёгкого танка Zorawar, который может стать целевым решением для индийской армии в вопросе приобретения этого типа техники.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее уже предлагался ряд вариантов местной разработки, в частности изделие на базе самоходной пушки K9 Vajra-T местного производства и установка на индийское шасси израильской башни Sabrah. В случае с Zorawar представлена модель лёгкого танка, вооружённого 105-мм пушкой C3105 от бельгийской компании Cockerill. При этом от базового варианта боевой модуль имеет ряд изменений: на правую сторону башни добавлена пусковая установка для ПТУР (Spike или Akeron-MP) и дистанционно управляемый крупнокалиберный пулемёт; прицел наводчика перемещён назад и защищён выдвижной броней.

Как планируется, прототип лёгкого танка Zorawar будет представлен в конце 2023 года.