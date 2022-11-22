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ТАСС

Министр обороны Италии заявил, что предложит продлить действие поставок оружия Украине

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

При этом Гуидо Крозетто выразил уверенность, что этот декрет будет поддержан в парламенте

РИМ, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил в понедельник в интервью газете Il Foglio, что предложит продлить срок действия поставок оружия Украине на следующий год.

"Я, как представитель правительства, предложу продлить действие декрета [о поставках оружия Украине] на следующий год, как положено", - сказал министр. При этом он выразил уверенность, что этот декрет, изначально принятый предыдущим правительством Марио Драги, будет поддержан в парламенте. "Я ожидаю, что те, кто голосовал за декрет правительства Драги, подтвердит свои позиции, продолжив линию Италии в соответствии с обязательствами перед союзниками", - добавил он.

Вскоре после начала СВО на Украине парламент Италии принял почти единодушно резолюцию об оказании всесторонней помощи Украине, включая военную. Тогда за документ проголосовали не только все входившие в правящую коалицию партии, но и единственная оппозиционная "Братья Италии", в которую входит Крозетто. После парламентских выборов 25 сентября ее лидер Джорджа Мелони возглавила правительство, опирающееся на поддержку правоцентристской коалиции, в которую входят также партии "Лига" и "Вперед, Италия".

Тогда как "Братья Италии" сохраняют свои позиции о необходимости продолжать оказывать поддержку Киеву, в том числе военную, ряд политических сил выступили против новых поставок оружия. В частности, "Движение "5 звезд" ранее настояло на голосовании за новую резолюцию, в которой указывалось на необходимость больших дипломатически усилий, однако пункт о помощи сохранился. На основании резолюций предыдущее правительство составило пять межведомственных декретов с перечнем вооружения для Киева. Содержание этих пакетов было засекречено.

Лидер "Движения" бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его партия больше не проголосует за поставку оружия и потребовал в обязательном порядке вынести этот вопрос на обсуждение парламента. По мнению местных обозревателей, это опасно для правящей коалиции, поскольку в случае голосования может сложиться "аномальное большинство" при том, что в правящих "Лиге" и "Вперед, Италия" не все согласны с новыми поставками, а оппозиционная Демократическая партия их поддерживает.

В резолюции об оказании помощи Украине - не только военной, но и экономической и гуманитарной - указан срок до конца 2022 года. 

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Страны
Италия
Украина
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