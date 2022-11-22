Генсек НАТО исключает возможность "содержательного диалога" с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в нынешних условиях нет возможности для "содержательного диалога" с Россией. Об этом он сообщил на заседании парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в Мадриде.

"Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога", — заявил Столтенберг.

Москва неоднократно заявляла свою позицию из-за поставок оружия на Украину. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы для Киева, станут законной целью для России. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что снабжение Украины вооружением со стороны Запада не приведут к достижению российско-украинских переговоров. Он также подчеркивал, что дальнейшее расширение блока не предоставит большей безопасности Европе.

Ранее Столтенберг заявлял, что ждет от стран НАТО 2023 году четких обязательств по увеличению оборонных расходов. Кроме того, Вашингтон призывал коллег по НАТО поднять затраты на оборону за пределы 2% ВВП.