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ТАСС

Литва решила не передавать Украине свои самоходные гаубицы

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Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000
Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.
Источник изображения: Martin Meissner/AP

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, страна отдаст Киеву только артиллерийские снаряды

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Вильнюс решил не передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые находятся на вооружении армии Литвы. Об этом в понедельник по итогам заседания госсовета обороны сообщил журналистам министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Принято решение о том, что мы поставим Украине боеприпасы к гаубицам", - сказал он.

Как отметил министр, помощь Вильнюса Киеву в настоящее время в денежном выражении превышает €640 млн. "Военная помощь оценивается в €232 млн", - утверждал Анушаускас.

Причину, почему Литва отказалась от идеи передачи самих гаубиц, он не уточнил. "Заседание проходило в закрытом формате, поэтому о его деталях я распространяться не буду", - сказал глава Минобороны.

Командующий вооруженными силами республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в конце октября заявил, что страна не может отдать Украине свои гаубицы и зенитные ракетные комплексы NASAMS, так как литовская армия должна быть обеспечена оружием, иначе она не сможет выполнять поставленные задачи, в том числе в рамках НАТО. 

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Страны
Литва
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
NATO
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