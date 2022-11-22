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Военное обозрение

Украинские боевики намерены сбивать дроны из спаренных пулемётов «Максим»

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что российская армия начала спецоперацию на Украине, будучи слабо оснащённой дронами, к лету передовые подразделения получили большое количество разведывательных беспилотников, применение которых существенно повысило боевую эффективность войск. При этом противовоздушная оборона незалежной была сосредоточена на подавлении авиации ВКС РФ и не имела (и до сих пор не имеет) сил и средств для борьбы с дронами, беспокоящими передний край ВСУ. В этих условиях боевики пытаются создать собственные средства противодействия воздушным налётам.

На одном из видео запечатлена кустарная установка, созданная на базе пулемётов «Максим». Два спаренных ствола были размещены на одной платформе, которую, по всей видимости, украинские боевики собираются установить на мобильное шасси, намереваясь сбивать российские дроны. При этом спусковые крючки пулемётов были выведены на одну гашетку, что позволяет вести огонь одновременно с двух стволов. Судя по конструкции кустарного изделия (по возможным углам наклонения), оператор будет в состоянии вести стрельбу как по наземным, так и по воздушным целям. Указывается на то, что такой вариант будет эффективен против дронов.

Примечательно, что при создании нового устройства были использованы разные модификации пулемёта «Максим» - на одном из стволов имеется габаритная пробка на широком наливном отверстии, это одна из частей механизма охлаждения оружия.

«Максим» был разработан в 1883 году, проходил ряд модернизаций и до сих пор применяется в некоторых армиях мира, считаясь надёжным боевым средством.

Видео с различными кустарными установками на базе тех же пулемётов Максима у ВСУ появляются достаточно часто. Однако до сих пор нет прямых доказательств того, что из «Максимов» сбивались дроны украинскими военными.

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