Войти
Известия.ru

В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации

352
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Песков: в Кремле не обсуждается вопрос второй волны мобилизации

Никаких обсуждений в Кремле по поводу вероятности второй волны мобилизации не ведется. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет нет. Я не могу говорить за Минобороны», — сказал представитель Кремля

Песков подчеркнул, что в Кремле нет никаких обсуждений на этот счет.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении.

В начале ноября в Минобороны сообщили, что единовременную выплату в 195 тыс. рублей получат все граждане, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года.

Денежное содержание мобилизованным начали выплачивать с 8 ноября.

7 ноября президент России Владимир Путин заявил, что намерен лично обсудить с гражданами страны, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Он призвал власти проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.09.2021
The National Interest (США): российский крейсер «Адмирал Нахимов» возвращается в строй
19.03.2019
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
11.09.2017
День танкиста. Досье
10.09.2015
Российское правительство одобрило соглашение об авиабазе в Белоруссии
26.01.2015
Первые кандидатуры на должность генконструкторов будут представлены на ближайшем заседании ВПК
31.01.2013
Обратная сторона военной реформы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:21
  • 8
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 09:18
  • 38266
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации
  • 22.11 01:11
  • 4
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 22.11 00:58
  • 1
Посол РФ в США заявил о попытках Киева спровоцировать прямое противостояние России и НАТО
  • 22.11 00:40
  • 1
В ДНР заявили, что пока неосуществимый перевод техники на дизель упростит логистику
  • 22.11 00:28
  • 1
ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
  • 22.11 00:18
  • 2
Минобороны показало кадры возведения фортификационных сооружений
  • 22.11 00:03
  • 1
Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
  • 21.11 23:56
  • 1
В Белоруссии создают специальное подразделение для действий в случае попытки свержения властей
  • 21.11 23:34
  • 2
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 23:13
  • 2
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 23:07
  • 4
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО