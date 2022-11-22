Китай готовит к запуску пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15"

Корабль доставит на орбиту космонавтов, которые сменят команду предыдущего запуска

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китайские специалисты готовят к запуску пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15", который в понедельник был доставлен на космодром Цзюцюань не севере КНР. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, корабль прибыл на стартовую площадку вместе с ракетой-носителем CZ-2F, которая вскоре отправит "Шэньчжоу-15" на орбиту.

"Все оборудование на космодроме исправно работает", - проинформировало управление.

Ожидается, что запуск "Шэньчжоу-15" состоится до конца текущего месяца. Корабль доставит на орбиту космонавтов, которые сменят команду предыдущего запуска ("Шэньчжоу-14"). Впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме уже к концу текущего года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.