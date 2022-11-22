Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации

Пресс-секретарь президента заявил, что Москва стремится достичь своих целей специальной военной операции, и она их достигнет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Смена действующей власти на Украине не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия, президент Владимир Путин говорил об этом, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, президент об этом уже говорил", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, является ли смена режима Владимира Зеленского одной из целей СВО.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "Россия стремится достичь своих целей специальной военной операции". "Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах", - добавил он.

Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы не стремится к переговорам с Киевом, а хочет добиться краткосрочного "затишья" в боевых действиях.

"Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью для aif.ru заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве, так как нынешние власти не обладают свободой маневра, находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок.