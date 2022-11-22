Российские спутники будут задействованы для мониторинга строительства АЭС

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Компания "ТЕРРА ТЕХ" на форуме "Атомэкспо-2022" представила проект мониторинга спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) строительства объектов атомной инфраструктуры, сообщили в понедельник в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС), в состав которой входит компания.

"Совместно со специалистами проектного направления "Прорыв" госкорпорации "Росатом" "ТЕРРА ТЕХ" реализовал проект по удаленному мониторингу средствами ДЗЗ строительства объектов атомной инфраструктуры в разных странах мира", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что на основании космической стереосъемки АЭС определены физические показатели объектов и площадок строительства в целом.

"Аналитика с использованием актуальных материалов космической съемки помогает вести предпроектные работы с использованием дистанционного анализа территорий, сделать первичную оценку параметров территорий для строительства АЭС с учетом сейсмичности, удаленности от потребителей и крупных населенных пунктов", - сообщили в холдинге.