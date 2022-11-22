Войти
Интерфакс-АВН

Российские спутники будут задействованы для мониторинга строительства АЭС

262
0
0
Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Компания "ТЕРРА ТЕХ" на форуме "Атомэкспо-2022" представила проект мониторинга спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) строительства объектов атомной инфраструктуры, сообщили в понедельник в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС), в состав которой входит компания.

"Совместно со специалистами проектного направления "Прорыв" госкорпорации "Росатом" "ТЕРРА ТЕХ" реализовал проект по удаленному мониторингу средствами ДЗЗ строительства объектов атомной инфраструктуры в разных странах мира", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что на основании космической стереосъемки АЭС определены физические показатели объектов и площадок строительства в целом.

"Аналитика с использованием актуальных материалов космической съемки помогает вести предпроектные работы с использованием дистанционного анализа территорий, сделать первичную оценку параметров территорий для строительства АЭС с учетом сейсмичности, удаленности от потребителей и крупных населенных пунктов", - сообщили в холдинге.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Росатом
Похожие новости
22.02.2021
Роскосмос определяется с будущим обликом космического приборостроения
26.08.2019
Заоблачный сервис
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
27.01.2015
Сибирские ученые предлагают интеграционную программу для разработки новых материалов в авиа- и ракетостроении
12.11.2014
"В октябре 2013 года положение дел на Восточном было уже критическим"
15.10.2013
Ключ на рестарт
24.04.2013
Стране нужны «фабрики мысли»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:21
  • 8
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 09:18
  • 38266
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации
  • 22.11 01:11
  • 4
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 22.11 00:58
  • 1
Посол РФ в США заявил о попытках Киева спровоцировать прямое противостояние России и НАТО
  • 22.11 00:40
  • 1
В ДНР заявили, что пока неосуществимый перевод техники на дизель упростит логистику
  • 22.11 00:28
  • 1
ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
  • 22.11 00:18
  • 2
Минобороны показало кадры возведения фортификационных сооружений
  • 22.11 00:03
  • 1
Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
  • 21.11 23:56
  • 1
В Белоруссии создают специальное подразделение для действий в случае попытки свержения властей
  • 21.11 23:34
  • 2
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 23:13
  • 2
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 23:07
  • 4
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО