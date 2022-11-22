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Военное обозрение

ЕС хочет построить новые торговые пути в обход России

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Источник изображения: topwar.ru

После ввода Западом беспрецедентных антироссийских санкций, многие государства Азиатского региона, которые всегда считались нашими партнерами, решили взять своеобразную «паузу» в отношениях с Москвой. Очевидно, что такая позиция вызвана нежеланием властей этих стран быть втянутыми в противостояние России и США, а также попасть под экономические ограничения.

В то же время, сложившейся ситуацией не преминули воспользоваться в ЕС. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении Евросоюза расширить партнерские отношения с государствами Центральной Азии.

В частности, речь идет о Казахстане и Узбекистане, которые высокопоставленный евродипломат посетил 17-18 ноября. В ходе встречи с главами МИД стран Центральной Азии Боррель анонсировал выделение Европой 300 млн. долларов на финансирование региона и укрепление сотрудничества с ЕС в ближайшие четыре года.

Кроме того, глава евродипломатии отметил стремление России и Китая диверсифицировать свои торговые связи. КНР якобы пытается максимально снизить риски, чем и намерены воспользоваться в ЕС.

В целом, основной задачей Евросоюза в сложившейся ситуации является перекраивание рынка и выстраивание новых торговых путей, которые позволят вести дела с азиатскими странами в обход России.

Впрочем, у многих аналитиков возникают сомнения, что нынешняя Европа сможет «потянуть» столь амбициозный проект. Перекраивание рынка и выстраивание новых торговых путей потребует серьезных вложений, что крайне рискованно для входящей в рецессию европейской экономики. По прогнозам экспертов, спад в ЕС в 2023 году может достичь 1% от ВВП.

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Страны
Казахстан
Китай
Россия
США
Узбекистан
Проекты
Евросоюз
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