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ИноСМИ

В США рассказали о логистической уязвимости американских ВМС

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Флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни»
Флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни».
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir

19fortyfive: морской транспорт ВМС США стареет и сокращается

Морской транспорт, обеспечивающий США их глобальную мобильность, стареет и сокращается, пишет автор статьи на сайте 19fortyfive. Он отмечает, что флот морских перевозок страны страдает от пагубного сочетания обстоятельств: износа, запоздалого техобслуживания и нехватки квалифицированных экипажей.

Дэниел Гур (Daniel Goure)

Каково мерило сверхдержавы? Масштаб и разнообразие ядерного арсенала и средств доставки? Размер армии? Количество кораблей во флоте? Все это — необходимые, но недостаточные критерии военного потенциала страны.

Уникальное стратегическое преимущество США — их способность перебрасывать большие силы и средства через океаны и поддерживать их во время боевых действий, нередко в течение многих лет. Это важно для того, чтобы осуществлять комплексное сдерживание, проводить экспедиционные и гуманитарные операции и вселять уверенность в друзей и союзников. Если сдерживание потерпит неудачу, жизненно важной станет переброска подкреплений и сохранение дальнейшего присутствия. Таким образом, морские перевозки — важный показатель военной мощи США.

Как американские военные оказывается за границей? Часть личного состава и вооружений отправляется по воздуху. Но до 90% военной техники и припасов, особенно армейской и корпуса морской пехоты, перемещаются по морю. Хотя ВВС и ВМС могут разворачивать войска более-менее самостоятельно, им нужна дозаправка в ​​воздухе и на море. А уже после развертывания именно морской транспорт осуществляет доставку боеприпасов, запчастей и других важных материалов. Как заметил один бывший высокопоставленный чиновник Морской администрации: "Вот как мы перебрасываем силы из континентальной Америки в любую другую точку мира. Часть мы можем разместить в фюзеляже C-17, но только часть… Если же нужна настоящая боевая мощь, то понадобятся корабли".

Даже в разгар холодной войны, когда значительная часть вооруженных сил США размещалась за границей, ключевым элементом сдерживания была возможность отправки подкрепления и пополнения запасов. По окончании же холодной войны необходимость развертывания сил за границей даже выросла, поскольку основная часть зарубежных сил вернулась домой. С нынешним требованием демонстрировать военную мощь за рубежом роль морских перевозок в Стратегии национальной безопасности администрации Байдена возросла. Россия и Китай в ней оба определяются как основные угрозы, что затрудняет задачу, поскольку США намерены сдерживать и защищаться одновременно в Восточной Европе и западной части Тихого океана.

США не добьются поставленных целей в области национальной безопасности без надежной переброски огромного количества вооружений и материалов в любую точку мира. Проблема в том, что морской транспорт, обеспечивающий США их глобальную мобильность, стареет и сокращается. Военные издания уже давно бьют тревогу о его плачевном состоянии — причем как государственных, так и коммерческих его элементов.

Проще говоря, военно-транспортный флот вот-вот сорвется со скалы. Все четыре элемента морских перевозок — заблаговременно размещенные суда, вспомогательный морской транспорт, готовый резервный флот и коммерческие суда под флагом США по Программе морской безопасности — столкнулись с серьезными проблемами. Флот морских перевозок США страдает от пагубного сочетания обстоятельств: износа, запоздалого техобслуживания и нехватки квалифицированных экипажей. А ведь еще много лет назад ВМС предупредили, что если к 2035 году не предпринять решительных действий по рекапитализации предварительно размещенных кораблей и резерва, флот сможет доставить лишь половину необходимых вооружений, оборудования и припасов.

ВМС, Министерство обороны США и Конгресс уже несколько лет никак не могут обеспечить надежное будущее государственных морских перевозок. Общепринятое на сегодняшний момент решение можно назвать "скользящей" рекапитализацией. Закупаются бывшие в употреблении коммерческие суда и после ремонта отправляются в резервный флот. А высвободившиеся заблаговременно размещенные корабли вольются в резервный флот. ВМС также запустили программу продления срока службы новейших из заблаговременно размещенных кораблей и резерва.

В конгрессе выразили обеспокоенность, что рекапитализация морских перевозок задерживается. Несколько его членов, в частности Роб Уиттмен из палаты представителей, предложили возложить ответственность за модернизацию резерва на Морскую администрацию.

Но даже после модернизации транспортного флота в случае крупномасштабного конфликта США понадобятся коммерческие суда под американским флагом. Для этого и существует Программа морской безопасности, которая выплачивает судовладельцам вознаграждение в обмен на постоянную готовность. Частные судоходные компании США — например, Crowley Maritime — сыграли ключевую роль в оказании гуманитарной помощи в Гаити и Западной Африке.

Военные рассчитывают на коммерческий флот под флагом США , однако его теснят более дешевые иностранные конкуренты. Такие меры как Закон Джонса и Закон о грузовой преференции во многом продиктованы интересами национальной безопасности США.

По Закону Джонса все суда, перевозящие грузы во внутренних водах или между американскими портами, должны ходить под флагом США и с американским экипажем. Дальнейшие стимулы американским судовым компаниям — сравнительно дешевый способ обеспечить выживание этого сектора. Критика, что Закон Джонса якобы препятствует реагированию на гуманитарные кризисы, необоснованна. Наоборот, Закон Джонса помогает сберечь важнейшие возможности национальной безопасности и обеспечивает готовый флот кораблей с обученными экипажами.

То же самое можно сказать и о Законе о грузовой преференции, по которому грузы, которые принадлежат, закуплены, поставляются при участии или финансируются правительством США, должны перевозиться судами под американским флагом. В эту категорию попадают все военные грузы и 50% государственных и сельскохозяйственных. Это обеспечивает надежную деловую основу перевозчикам под флагом США, чтобы те с готовностью откликнулись на угрозу национальной безопасности.

Армия США, ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты — самые современные и смертоносные в мире. У Америки огромное количество союзов и дружеских связей по всему миру. Но для недопущения конфликтов и победы в войне этими активами придется воспользоваться и всячески их поддерживать. Поэтому без надежных морских перевозок США перестанут быть сверхдержавой.

Дэниел Гур — старший вице-президент Лексингтонского института, некоммерческой исследовательской организации со штаб-квартирой в Арлингтоне, штат Виргиния. Занимал руководящие должности как в частном секторе, так и в правительстве США. Был членом переходной группы Министерства обороны 2001 года. Проработал два года в правительстве США директором Управления стратегической конкурентоспособности в канцелярии министра обороны.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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