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ЦАМТО

Словакия поставила ВС Украины 155-мм самоходную гаубицу "Зузана-2"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 21 ноября. Минобороны Словакии 18 ноября объявило о поставке ВС Украины в рамках коммерческого контракта седьмой из восьми заказанных 155-мм самоходных гаубиц "Зузана-2" (Zuzana 2) производства словацкой госкомпании Konstrukta Defence.

Последняя, восьмая установка, также находится в стадии производства.

Как сообщал ЦАМТО, 1 июня 2022 года государственная компания Konstrukta Defence подписала коммерческий контракт на поставку для Вооруженных сил Украины восьми 155-мм самоходных гаубиц "Зузана-2". Детали продажи не раскрывались.

Первые четыре гаубицы были переданы ВС Украины уже в августе благодаря тому, что поставлялись из числа установок, заказанных в 2018 году для ВС Словакии. Еще две СГ "Зузана-2" были поставлены в октябре.

Министерства обороны Норвегии, Германии и Дании 2 октября 2022 года объявили о намерении совместно профинансировать безвозмездную передачу Украине еще 16 артиллерийских систем на общую сумму 92 млн. евро. Эта партия СГ "Зузана-2" будет производиться в Словакии, а их поставка ВС Украины начнется в 2023 году.

Боевая масса 155-мм СГ "Зузана-2" на шасси Tatra с колесной формулой 8x8 составляет 32,4 т. Максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.

Башня установки может вращаться на 360 град., оснащена орудием длиной 52 калибра, двумя счетверенными 81-мм ПУ дымовых гранат. На крыше установлен 12,7-мм пулемет. Расчет сокращен до трех человек.

Максимальный темп стрельбы – 6 выстр./мин. (в течение первой минуты). СГ способна выпустить 16 снарядов за три минуты. При ручном заряжании скорострельность составляет 2 выстр./мин. Боекомплект СГ – 40 ед. 155-мм снарядов и соответствующее количество метательных зарядов. Дальность стрельбы – 5-41 км.

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Страны
Германия
Дания
Норвегия
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
Компании
Tatra
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