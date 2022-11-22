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ЦАМТО

ВВС Ирака получат 12 УТС MFI-395 "Супер Мушшак"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 21 ноября. Пакистан приступил к реализации подписанного в сентябре 2021 года контракта на поставку ВВС Ирака учебно-тренировочных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак" производства Pakistan Aeronautical Complex (PAC).

Как сообщает Scramble.nl, об этом стало известно после недавнего поста Министерства обороны Ирака в социальных сетях о том, что первая партия инструкторов недавно была отправлена в Пакистан в составе делегации Управления авиационной подготовки ВВС Ирака.

Напомним, что информация о контракте на закупку 20 УТС MFI-395 "Супер Мушшак" появилась еще в 2014 году, однако официально он так и не был подписан. Интенсивные переговоры, прошедшие в период с августа по сентябрь 2021 года, завершились заключением официального контракта. Сделка стоимостью 33,3 млн. долл. США на поставку 12 самолетов была официально задокументирована в финансовой отчетности PAC за 2021 год. График выполнения договора пока неизвестен.

Приобретение "Супер Мушшак" для многих стало неожиданностью. Иракские ВВС уже эксплуатируют относительно "молодой" парк учебно-тренировочных самолетов того же класса, состоящий из 12 Цессна-172S (поставлены в 2007 году), 15 T-6A "Тексан-2" (поставлены в 2009-2010 гг.) и 20 "Ласта-95N" (поставлены в 2010-2011 гг.).

Однако с исправностью всех вышеперечисленных самолетов возникли проблемы из-за отсутствия запчастей. Многие компании и подрядчики, которые поддерживали ВВС Ирака, покинули страну, когда стал набирать силу ИГИЛ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Пакистан
США
Продукция
Cessna-172
Super Mushshak
Т-6 Texan-II
Компании
PAC
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