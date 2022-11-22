Мизулина заявила о необходимости создания единого информационного центра для освещения СВО

Директор Лиги безопасного интернета отметила, что совет должен иметь полномочия как по модерации контента, так и по решению самых сложных случаев, связанных с ответственностью за действия пользователей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совет по созданию контента на основе традиционных культурных ценностей необходимо создать в России. Также нужно организовать единый центр координации информационного противоборства для освещения ситуации вокруг СВО, считает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в понедельник.

"Сейчас остро необходимо создание единого центра координации информационного противоборства для централизованного освещения ситуации вокруг СВО. <…> Необходимо создание и отдельного совета по модерации контента и созданию контента, основанного на российских культурных, исторических и духовно-нравственных традициях", - сообщила она на национальном форуме "Здоровье и безопасность детей" в Москве.

По словам Мизулиной, совет должен иметь полномочия как по модерации контента, так и по решению самых сложных случаев, связанных с ответственностью за действия пользователей.

"В том числе совет должен получить полномочия по взаимодействию с блогерским сообществом, которое становится как одним из основных источников распространения информации, так и одним из источников угроз в отношении детей и молодежи. Блогеры должны нести полную ответственность за свои действия, направленные на многомиллионную аудиторию", - сказала она.

Президент России Владимир Путин 9 ноября утвердил своим указом Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Указ уже вступил в силу. К таким ценностям документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, коллективизм, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. К системе ценностей, разрушительной для общества, отнесена гей-пропаганда.