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ТАСС

Рогов заявил, что ВСУ применили в районе Мелитополя новые дроны-камикадзе

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Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Как предположил председатель движения "Мы вместе с Россией", дроны были сделаны на Украине

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Союзные силы сбили в воскресенье утром под Мелитополем четыре беспилотника-камикадзе, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили во время специальной военной операции. Как предположил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, дроны были сделаны на Украине.

"В воскресенье утром [со стороны ВСУ] была произведена попытка нанести удар целым роем дронов-камикадзе. Это новые дроны, которые пока мы не встречали, больше похожие на какое-то украинское кустарное производство на основе американских и японских комплектующих", - сказал он в понедельник ТАСС.

По словам Рогова, дроны несли порядка 2 кг пластида с массой поражающих элементов. "Явно летели кошмарить жителей Мелитополя, потому что летели по GPS и на предельно малых высотах - до 60 м. Скорость была небольшой порядка 60 км/ч - это реально медленно. По оценке специалистов, дроны летели из города Запорожье, то есть сотню км они прошли. В группе было четыре штуки - их сбили. Один попал нам в руки в нормальном состоянии для изучения", - указал он.

По мнению Рогова, это может говорить, что на Украине пытаются разработать аналог российскому беспилотнику "Герань-2". "Смотря на комплектующие, двигатель, элементы управления можно сказать, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского ищет варианты, аналогичные "Гераням". Все в дроне достаточно дешевое и простое, что, конечно, вызывает тревогу. С учетом поддержки со стороны американцев и японцев режим Зеленского могут завалить этими комплектующими, и тогда они могут достаточно сильно кошмарить именно мирные города", - заключил Рогов. 

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