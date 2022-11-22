Бондарев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для наступления на Крым

По мнению главы комитета Совфеда по обороне и безопасности, Запад не поможет Украине "в этой авантюре"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. У Украины нет ресурсов для наступления на Крым, Запад не будет помогать Киеву в этой авантюре. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня анонса киевские власти не пойдут", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, заявления украинской стороны о намерениях вернуть Крым звучат безрассудно и нагло. "Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория, ее жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. А озвученное желание киевских властей возвратиться к территориальному статус-кво февраля 2014 года - не что иное, как заигрывание с собственными гражданами и стремление убедить их в грядущей победе, попытка повысить моральный дух ВСУ и пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь", - считает Бондарев.

Он подчеркнул, что Крым навсегда с Россией. "Он вернулся в родную гавань самым честным, справедливым и транспарентным путем народного волеизъявления. "Крым наш - это не только слоган и хештег, это незыблемая реальность", - заключил парламентарий.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил о якобы готовящемся наступлении на Крым без указания сроков его начала. В субботу заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов также утверждал в интервью телеканалу Sky News, что украинские войска будут в Крыму к декабрю и что боевые действия закончатся к весне следующего года.