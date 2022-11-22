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Скоро наступит зима, в связи с чем многие прогнозируют период затишья на фронтах. В Минобороны Украины прокомментировали предположения о зимней паузе в военных действиях.

На страницах соцсетей, принадлежащих украинскому оборонному ведомству, появилось туманное сообщение на данную тему.

Те, кто сейчас говорит о возможной «паузе в боевых действиях» из-за морозов зимой, скорее всего, никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма

- говорится в нем.

Такое иносказательное заявление звучит крайне неоднозначно. Трудно сказать, опровергают ли украинские военные слухи о предстоящем затишье или подтверждают их. Или, возможно, они делают прозрачный намек на предстоящее наступление на Крым. Скорее, именно последнее.

Незадолго до этого глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предположил, что военные действия на Украине с наступлением зимы станут менее интенсивными. По мнению американского генерала, это позволит сторонам конфликта приступить к переговорам о его урегулировании.

В НАТО также не ожидают зимой активных наступательных действий со стороны ВСУ.

А министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин даже заявил, что с началом зимнего периода украинских военных и граждан страны ожидают «тяжелые времена».

Собственно, в таких прогнозах есть логика, ведь снег и грязь затрудняют продвижение войск. К тому же удары российских военных по энергетической инфраструктуре создают киевским властям и ВСУ немалые дополнительные трудности.

При этом российскому командованию расслабляться нельзя, ведь ранее в украинском Минобороны заявляли о планах в следующем месяце захватить Крым. О необходимости серьезной подготовки к обороне полуострова говорил и депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.