"Торнадо-С" применяют в зоне спецоперации снаряды индивидуального наведения

Минобороны: РСЗО "Торнадо-С" применяют в спецоперации снаряды индивидуального наведения

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" используют высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку, сообщило Минобороны.

Ведомство опубликовало видео, на котором показана подготовка боевой машины к работе: выход на огневую точку с замаскированной позиции, предстартовые действия, огонь реактивными снарядами калибра 300 миллиметров, передислокация для ухода из-под ответного огня.

"Точность увеличилась в разы, потому что сейчас появилась возможность каждый снаряд направить в конкретную точку. Мы можем каждый снаряд распределить в конкретный квадрат", — сообщил начальник расчета установки РСЗО Иван.

По его словам, такие управляемые реактивные снаряды способны особенно точно поражать цели на дальностях свыше 100 километров на открытой местности. Речь идет о легкобронированной и бронированной технике, углубленных пунктах, а также командно-штабных машинах, батареях ПВО, блиндажах и других целях.

Как уточнили в Минобороны, каждый снаряд наводится через спутниковые системы.

"Угол пуска — почти 90 градусов. А это значит, что одна установка "Торнадо-С" может за один залп уничтожить несколько опорников ВСУ на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника, и склад боеприпасов в его глубоком тылу", — сообщили в военном ведомстве.

"Торнадо-С" также получила автоматизированную систему управления огнем и его наведения, систему топопривязки, гирокомпас — все это позволило уменьшить время выполнения задачи. Кроме того, возросла площадь поражения: "Смерч" полным залпом ранее поражал площадь, сопоставимую с девятью футбольными полями, а "Торнадо-С" — с двенадцатью.