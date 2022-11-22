Российские войска отработали на Украине первую беспилотную разведывательно-ударную систему

ЦАМТО, 21 ноября. В рамках СВО на Украине российские войска отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему, которая обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В России создана разведывательно-ударная система (РУС), включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. РУС была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "в систему входят, в частности, разведывательные дроны ZALA 421-16E, выступающие, в том числе, и в роли ретрансляторов сигнала, а также барражирующие боеприпасы "Изделие-51", "Изделие-52" и "Куб".

Как сообщил ранее "РИА Новости" другой информированный источник, Вооруженные силы России применили в рамках спецоперации на Украине уже несколько сотен барражирующих боеприпасов "Куб" и "Изделие-51/52" (также известные как "Ланцет").

Дроны-камикадзе "Куб" и "Изделие-51/52" разработаны компанией ZALA Aero. "Кубы" отличаются характерной формой за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом 3 кг. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 мин., скорость – 130 км/ч.

У "Изделия-52" два крестообразных крыла и сигарообразный фюзеляж. Этот БЛА способен нести боевую часть в 3 кг. Его максимальная скорость – 110 км/ч, дальность действия – 40 км. Модернизированная версия дрона – "Изделие-51" – получила новую аэродинамику: теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть – 5 кг – и увеличенный радиус действия, отмечает агентство.