Минобороны Финляндии приобретет дополнительные 155-мм гаубицы К9 "Тандер"

ЦАМТО, 21 ноября. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен одобрил предложение командования ВС страны по реализации опциона на закупку 38 ед. 155-мм СГ К9 "Тандер" южнокорейского производства.

Финансовый комитет правительства поддержал приобретение на своем заседании 17 ноября.

Подписанный в 2017 году контракт на поставку ВС Финляндии гаубиц К9 "Тандер" включал опционы на поставку до 48 дополнительных установок. Одобренное министром решение завершает реализацию опционов. Общая стоимость приобретения 38 СГ составляет около 134 млн. евро. Поставка финансируется за счет дополнительного оборонного бюджета Финляндии.

По заявлению министра обороны, благодаря этому приобретению Финляндия значительно укрепит огневую мощь Сухопутных войск страны.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года МО Финляндии подписало с южнокорейским агентством по содействию торговле и инвестициям контракт на покупку 48 самоходных гаубиц K9 из состава ВС Республики Корея. Стоимость продажи составила 146 млн. евро (155 млн. долл.). Заказанные СГ K9 должны были пройти ремонт и модернизацию перед поставкой. Соглашение также включало поставку запчастей, обучение личного состава и обслуживание техники. Контракт содержал опционы на приобретение 48 дополнительных K9.

Опцион на поставку 10 дополнительных установок был реализован ранее. Таким образом, в итоге ВС Финляндии получат 96 самоходных гаубиц К9 "Тандер".

Решение о закупке было принято по результатам оценки стоимости и характеристик имеющихся на международном рынке новых и бывших в эксплуатации 155-мм артиллерийских систем. По итогам оценки было признано целесообразным приобретение 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 "Тандер" из состава ВС Республики Корея, которые соответствуют требованиям ВС страны, могут быть поставлены в короткий срок, способны обеспечить качественную боевую подготовку в формируемых по призыву подразделений ВС Финляндии и позволят сэкономить финансовые средства. Подготовку поставляемой техники к передаче ВС Финляндии, включая окраску и оснащение финским оборудованием, выполняет финская компания Millog Oy.

Первые гаубицы были поставлены в Финляндию в феврале 2018 года. Поставка всех 48 гаубиц в рамках базового контракта будет завершена к 2024 году. Начальная готовность орудий к боевому применению должна быть достигнута в 2020 году, а полная – в 2025 году.