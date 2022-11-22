Пресса Турции пишет о возможной подготовке турецкой армии к наземной операции на севере Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая пресса со ссылкой на источники в военном ведомстве пишет о том, что войска Турции «могут начать уже в ближайшее время наземную спецоперацию на севере Сирии». В материалах говорится о том, что операция будет направлена против ячеек вооружённого крыла Рабочей партии Курдистана. В Турции это движение признано террористическим.

В турецких СМИ сообщается, что о скором начале наземной операции в северных районах Сирийской Арабской Республики свидетельствует серия авиационных ударов ВВС Турции, а также об активности разведывательной беспилотной авиации. Отмечается, что речь идёт об операции, название которой в переводе может звучать как «Острый коготь».

Издание Yeni Şafak пишет о том, что в ходе совершения авианалётов на позиции курдских вооружённых формирований на севере Сирии «были ликвидированы 89 боевиков РПК».

Источник изображения: topwar.ru

Один из ударов был нанесён по расположению курдских отрядов близ населённого пункта Аль-Хаушария в районе города Манбидж.

Из материала издания:

Воздушная операция рассматривается нашими источниками как пролог к операции наземной.

Нужно напомнить, что турецкие военные оккупируют тысячи квадратных километров территории Сирии. По сути, Анкара таким образом создаёт своеобразный территориальный буфер, стараясь его расширить и выбить из него вооружённые курдские отряды. Есть здесь и особенность. Она состоит в том, что США поддерживают вооружённые формирования курдов, что Анкарой рассматривается как шаг, который направлен со стороны Вашингтона против Турции. В самих США возможное начало турецкой сухопутной операции в Сирии пока не прокомментировали.