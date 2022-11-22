Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине

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Власти Германии произвели очередную передачу Украине новой партии военной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

В состав нового пакета военной помощи входят боеприпасы для РСЗО MARS II; запасные части для крупнокалиберного пулемета М2; 3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в общей сложности таких прицепов передано уже 8 единиц);17 автомобилей для нужд государственной пограничной службы Украины (в общей сложности киевскому режиму было передано уже 39 автомобилей); 1 погрузчик (четвертый по счету); 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (всего передано 30 штук).

Особое внимание в этот раз уделяется средствам защиты от дронов. Так, немецкие военные передали Украине 10 специальных датчиков защиты от дронов (всего их передано Киеву 28 штук) и 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, учитывая наступающие холода и проблемы с электроэнергией на большей части территории Украины, Германия передала украинской армии 116 полевых обогревателей. Правда, вряд ли такое количество приборов серьезно изменит ситуацию с обогревом украинских военнослужащих в зимний период, но и такая помощь будет востребована ВСУ в сложившейся ситуации.

Россия неоднократно подвергала власти стран Евросоюза критике за поставки вооружений, военной техники и боеприпасов Украине. Такие поставки способствуют лишь затягиванию и усугублению вооруженного конфликта, считают в Москве.