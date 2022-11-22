Карпенко: тест системы-регулировщика движения дронов в России начнется в 2023 году

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Единый информационный сервис для информационного обеспечения полетов беспилотников и организации последующего их применения в едином воздушном пространстве RUTM-1 начнет применяться в первом квартале 2023 года, рассказал РИА Новости заместитель главного конструктора по разработке программного обеспечения компании-разработчика оборудования для проекта RUTM Михаил Карпенко в рамках выставки "Аэронет 20.35".

"По итогам испытаний ожидается присвоение опытному образцу системы RUTM-1 соответствующего статуса и начало опытного применения данной системы в первом квартале 2023 года. Система предназначена для организации движения БВС в разных классах воздушного пространства (ниже нижнего, класс C и класс G)", - сказал Карпенко. Он пояснил, что система необходима для обеспечения безопасности полетов БВС в различных условиях их применения и технической поддержки, путем автоматизированного предоставления базовых сервисов пользователям воздушного пространства.

Система RUTM предоставляет решения для интеграции БВС в единое воздушное пространство. К ним относятся, например, электронная регистрация и учет БВС, планирование полета, предупреждение и решение конфликтов, метео и ситуационная осведомленность, динамическое управление траекториями и взаимодействие с системой ОрВД (единая система организации воздушного движения).

По итогам корректировки нормативно-правовых актов для уточнения регламентирования правил, использование системы RUTM-1 станет обязательным для владельцев беспилотников. Сейчас система может обслуживать более тысячи одновременных полетов. На следующем этапе их количество планируется увеличить до 10 тысяч.

"Это будет первая глобальная система, которая не только организует взаимодействие беспилотников, но и получает информацию от ОрВД о зонах ограничения, наличии пилотируемых воздушных судов и так далее", - отметил Карпенко.

Таким образом, владельцы дронов могут использовать данную систему для планирования своего полета, выбора оптимального маршрута, мониторинга полета, получения метео данных, использования полезных сервисов, необходимых для выполнения безопасного полета, и получения предупреждений о возможных столкновений как с другими БВС, так и с пилотируемыми воздушными судами. Компания уже ведет переговоры с рядом производителей дронов по интеграции данной системы с беспилотниками.