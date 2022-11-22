Британский чиновник: Украинские власти заверили меня в контроле над поставляемым оружием

Источник изображения: topwar.ru

В западном экспертном сообществе все чаще говорят о рисках возможного попадания поступащего для ВСУ оружия "не в те руки". В частности, говорится о возрастающей вероятности попадания оружия из так называемых пакетов западной помощи боевикам за пределами Украины.

Наиболее высокой такая вероятность названа в отношении противотанковых ракетных комплексов и ПЗРК.

По словам главы британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэма Биггара, он уже обсуждал с украинскими властями угрозу попадания оружия в руки преступников. По словам Биггара, украинские власти "заверили" его в том, что они "внимательно следят за тем оружием, которое у них есть".

Британский чиновник:

Они сказали, что ситуация находится под контролем. Пока оружие в руки преступников не попадало.

При этом Биггар не прокомментировал ситуацию с тем, как вышло так, что поставленные Украине комплексы в определённом количестве оказались в других странах. Один из примеров - Финляндия, о чем не давно сообщалось в прессе.

Интересно, что на этом фоне генсек НАТО Столтенберг призвал Финляндию и Швецию "активнее бороться с терроризмом". Напомним, что Анкара обвиняет Хельсинки и Стокгольм в пособничестве терроризму. Речь о поддержке в первую очередь курдских вооруженных формирований, которые в Турции считают террористическими.