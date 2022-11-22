Начальник ПВО рассказал о работе ЗРК «Стрела-10МН» по БПЛА противника

Боевая работа расчетов зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Стрела-10МН» соединения Воздушно-десантных войск по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) украинских националистов в зоне специальной военной операции надежно защищает российских военных от ударов с воздуха. Минобороны 21 ноября показало, как работает орудие.

«Гвардейцы-зенитчики успешно выполняют поставленные боевые задачи, надежно прикрывая дивизию от ударов с воздуха. На вооружении дивизии состоит ЗРК ближнего действия «Стрела-10МН». Этот комплекс является достаточно простым в эксплуатации, надежным, и в ходе ведения боевых действий показал свою эффективность», — рассказал начальник ПВО соединения ВДВ.

Он пояснил, что подразделение воздушной обороны разбили все типы воздушных целей за исключением баллистических ракет. Самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты различных типов и предназначений были ими уничтожены. Боец заверил, что он и его команда справятся с любой боевой задачей по защите российских военных от воздушных атак.

Возможности мобильного комплекса «Стрела-10МН» позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов врага.

15 ноября бойцы «Пятнашки» с помощью дронов уничтожили позиции ВСУ на авдеевском направлении. Как рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, на авдеевском направлении сейчас дуэль беспилотников наблюдается и днем и ночью.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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