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Вестник Мордовии

Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российская боевая машина пехоты "Манул" неоднократно демонстрировалась на проходивших в Подмосковье международных военно-технических форумах "Армия". Например в 2020 году показали вариант с необитаемым универсальным отделением ТКБ-945, которое также называется "Бумеранг-БМ".

Оно используется на колесной бронемашине К-17 "Бумеранг", гусеничных Б-11"Курганец-25" и Т-15 "Армата", созданных на основе перспективных отечественных платформ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В качестве вооружения применена 30-мм автоматическая пушка, спаренный пулемет калибра 7,62-мм и одни из самых мощных в мире противотанковых управляемых ракет "Корнет", отличающихся высокими характеристиками дальнобойности и бронепробиваемости.

Этот модуль оборудован современными системами прицеливания, позволяющими эффективно применять вооружение как днем, так и ночью.

Сообщалось об установке на "Манул" боевого отделения "Эпоха" с 57-мм орудием низкой баллистики, что существенно повышает огневую мощь этой бронированной машины.

В качестве двигателя применен УТД-32Т мощностью 660 л.с., позволяющий достичь высоких характеристик подвижности, в том числе и на пересеченной местности.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Отмечалось, что на основе этой БМП может быть создано целое семейство различной боевой и вспомогательной техники. Например, на базе БМП-3 было создано более пятнадцати различных образцов техники. На платформе "манула" их может быть даже больше.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Курганец-25
УТД-32
Проекты
2020-й год
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