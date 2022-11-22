Глава МАГАТЭ заявил об осведомленности Путина положением дел на ЗАЭС

В частности, президент России весьма подробно знаком со структурой самой станции, отметил Рафаэль Гросси

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прекрасно знает все детали происходящего на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телекомпании CBS, транслировавшемся в воскресенье.

Его спросили, знаком ли Путин с тем, что происходит на ЗАЭС. "Безусловно, - ответил глава МАГАТЭ. - Он знает каждую деталь [происходящего], что меня поразило". "В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо".

У главы МАГАТЭ спросили, была ли у экспертов агентства возможность беспрепятственно выполнять свои задачи на Запорожской АЭС. "Да, вы же знаете, мы - МАГАТЭ", - ответил Гросси.

"Были районы, где мы были ограничены, - добавил он. - Но все, что нам нужно было увидеть, мы смогли увидеть".

Гросси также указал на необходимость создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности с целью не допустить возможности ядерной катастрофы. "Пока мы не защитим эту станцию, возможность ядерной катастрофы существует", - отметил он. Глава МАГАТЭ добавил, что обстрелы ЗАЭС продолжаются. "И вот почему я настаиваю на создании защитной зоны [вокруг ЗАЭС]. В сущности, это означает "не атакуйте станцию", - сказал он. По мнению Гросси, ситуация в районе ЗАЭС "беспрецедентна во многих отношениях, <...> нестабильна и требует срочных действий".

11 октября Гросси побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с Путиным. Ранее гендиректор МАГАТЭ назвал контакты с российским лидером чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе ЗАЭС. Гросси также дважды посетил Киев, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщило Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По данным министерства, только 19-20 ноября украинские военные выпустили по станции 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса №2, где хранится ядерное топливо. Ответным огнем стрелявших подавили, радиационный фон в районе атомной электростанции в норме, добавили в ведомстве.

ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. Станция продолжила работу в штатном режиме. В начале сентября ее посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как делегация покинула объект, там в качестве наблюдателей остались сотрудники агентства. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.

В воскресенье в интервью телеканалу BFM Гросси рассказал, что специалисты МАГАТЭ рассчитывают совершить обход ЗАЭС в понедельник утром для оценки ущерба после последних обстрелов, если позволит ситуация.