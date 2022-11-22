В США призвали к сотрудничеству с Россией. Иначе пострадает целый регион

The Hill: в США призвали найти стратегии взаимодействия с Россией в Арктике

Последствия украинского конфликта для Арктики оказались негативными, пишет The Hill. Будущее Арктического совета оказалось под вопросом, а научные исследования остановились. Без сотрудничества с Россией в регионе никак не обойтись.

Лоусон Бригэм (Lawson W. Brigham)

Два арктических государства ждут вступления в НАТО, США недавно обнародовали свою Арктическую стратегию, а ещё в этом регионе сейчас проходят военные учения, поэтому всё внимание приковано к нему. Спустя восемь месяцев после начала российской операции на Украине уже видны потенциальные долгосрочные последствия для Арктики.

Во время конфликтов трудно делать прогнозы, но многие последствия кажутся непреднамеренными. Учитывая, что конфликт меняет Европу и мир, анализ текущей ситуации на вершине мира станет ключом к пониманию будущего региона.

Чтобы получить представления о том, каким будет будущее Арктики со всеми его сложностями и неопределённостями, следует рассмотреть десять последствий российской спецоперации, которые ощутимы уже сейчас.

1. Изменение геополитической расстановки сил. Одно из явных и важных последствий — новая расстановка сил в арктическом регионе. Когда Финляндия и Швеция станут членами НАТО, семь из восьми арктических государств будут на стороне Североатлантического альянса. В будущем Россия будет сидеть за одним "столом арктических государств" с семью членами НАТО. Если Москва продолжит угрожать своим арктическим соседям, нарушать украинский суверенитет и действовать в обход международных норм, то сотрудничество восьми стран станет неосуществимым. При новой расстановке сил и продолжающихся боевых действиях работать с Россией в сфере военной безопасности Арктики станет сложно, если не сказать невозможно.

2. Сомнительное будущее Арктического совета. После подписания в 1996 году Оттавской декларации об учреждении Арктического совета восемь арктических государств четверть века тесно сотрудничали по вопросам устойчивого развития и охраны окружающей среды, при этом тема военной безопасности никогда не затрагивалась. Вскоре после начала российской операции на Украине совет приостановил свою работу с согласия семи арктических государств (без России). Решение было принято в период председательства России (2021-2023). Когда и в какой форме совет возобновит работу, неясно. Будет ли это пауза или же семь арктических государств начнут сотрудничать на регулярной основе, но уже без России? Велика вероятность того, что Арктический совет перестанет существовать как межправительственный форум сотрудничества.

3. Остановка экономического развития. В проектах по освоению природных ресурсов Арктики, особенно в её российской части, произошли кардинальные изменения. Украинский конфликт повлиял на мировые рынки энергоносителей и твёрдых полезных ископаемых, а также цены. Экономические санкции и массовый уход иностранных инвесторов из российской Арктики оказали давление на экономику страны и затормозили развитие новых проектов по производству сжиженного природного газа в регионе. Эти вызовы побудили Россию к дальнейшему укреплению экономических и стратегических связей с Китаем и другими странами.

4. Повышенное внимание к военной безопасности. Наращивание российской военной мощи в Арктике до конфликта и во время него заставило НАТО и отдельные арктические государства вновь сосредоточить усилия на укреплении военного потенциала в регионе. Усиленный мониторинг, участившиеся разведывательные операции, совместные военные учения и переброска военных морских и воздушных сил в Арктику — вот будущее региона. 1200-километровая граница России с Финляндией, северные районы которой находятся в арктической зоне, создаёт новые проблемы для обеспечения безопасности региона.

5. Приостановка научного сотрудничества в Арктике. Научный прогресс был отличительной чертой сотрудничества в Арктике, но сейчас деятельность в этой сфере значительно ограничена. Российские учёные и исследователи из университетов, связанные с правительством, были отрезаны практически от всех видов арктического научного сотрудничества с Западом. Но есть одна проблема: Россия географически занимает почти половину Арктики, и возможность наблюдения за её природной системой крайне необходима для понимания изменений климата в приполярном регионе.

6. Голоса коренных народов заглушили. Коренные народы Арктики были заметными и активными постоянными участниками Арктического совета. С приостановкой работы форума они больше не могут коллективно выступать и делиться знаниями. Однако для них открылись новые возможности. Например, Инуитский приполярный совет с недавнего времени выступает в качестве наблюдателя Международной морской организации и расширил сотрудничество с ООН.

7. Перенос ответственности на международные организации. Без такого влиятельного форума, как Арктический совет, ответственность за активное решение вопросов безопасности в регионе, защиты окружающей среды, инфраструктур, изменения климата и научных исследований ляжет на соответствующие международные организации. В рамках работы этих органов регулярно встречаются делегации из разных стран и технические эксперты, в том числе и из России (например, Международная морская организация, Международная гидрографическая организация и Всемирная метеорологическая организация). Все они теперь, среди всех прочих сложных глобальных вопросов, должны будут обсуждать и проблемы Арктического региона.

8. Изменения коснутся морских операций и судоходства. Надежд на мировое судоходство в Северном Ледовитом океане, в основном по новым международным торговым маршрутам, поубавилось. Особенно это касается вод российской части Арктики, которые стали строже контролировать. Международные инвестиции в любые трансарктические морские системы, ориентированные на использование российского Северного морского пути, теперь не могут осуществляться. В морских перевозках из российской части Арктики тоже произошли изменения, многие танкеры с СПГ и нефтью теперь направляются не в европейские порты, а на восток вдоль Северного морского пути, а затем через Тихий океан прибывают в Китай или Индию.

9. Постоянное беспрестанное потепление. Единственное, что не вызывает сомнений, так это то, что изменение климата в Арктике идёт быстрыми темпами. Недавнее исследование показало, что потепление в регионе происходит быстрее, чем во всех остальных местах на Земле. Климатическая направленность Арктического совета больше не идёт на пользу международным переговорам. Парадоксально, но в российской части Арктики продолжается добыча углеводородов, в то время как поставки энергоносителей в Европу нарушены. Россия наращивает военную мощь и использует энергетические ресурсы в качестве экономического оружия в эпоху глобального перехода к безуглеродной экономике со всеми вытекающими экономическими, социальными и экологическими последствиями. Конфликт изменил расчёты, связанные с реагированием на изменение климата. Арктика надолго станет вынужденным источником углеводородов.

10. Возникли опасения по поводу стабильности управления в Арктике. Использование Северного Ледовитого океана регулируется Конвенцией ООН по морскому праву. Однако одно из арктических государств (США) не является стороной соглашения, а некоторые пункты, связанные с Северным Ледовитым океаном, остаются весьма спорными. Недавние арктические соглашения по поиску и спасению, проблемам загрязнения нефтью и научному сотрудничеству нельзя вот так просто реализовать без тесного сотрудничества с Россией. При реализации комплексных исследований в рамках международного Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана (подписанного в 2021 году Японией, Китаем, Южной Кореей и ЕС) могут возникнуть трудности, если процедура будет проходить без непосредственного участия России. Любые начинания в области структур управления в Северном Ледовитом океане так ни к чему и не приведут без целостного подхода, учитывающего все стороны.

Арктика столкнулась с трудностями и неопределённостью. Российская операция на Украине и угрозы соседям в регионе исключают возможность какого-либо сотрудничества в ближайшей перспективе. По иронии судьбы, на фоне сложившейся в Арктике ситуации в августе ушёл из жизни Михаил Горбачёв. Первого октября 1987 года в Мурманске он произнёс знаменитую речь о внешней политике, ориентированной на Арктику. Он призвал создать международную зону мира и выступил за то, чтобы лидеры занялись экономическими и экологическими проблемами региона.

Арктика и Антарктика пока остаются самыми мирными местами на Земле, но на вершине мира сейчас наблюдается отказ от сотрудничества и потеря доверия. Задача теперь в том, чтобы найти реализуемые и эффективные стратегии взаимодействия с Россией как с арктическим государством.

Лоусон Бригэм – сотрудник Полярного института при Международном научном центре имени Вудро Вильсона и Аляскинского университета в Фэрбенксе, офицер береговой охраны США, долгое время участвовал в работе Арктического совета.