В России создается серия бронетехники для Арктики

Двухзвенный гусеничный транспортер во время испытаний новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики.

Также идут работы над армейскими снегоходами, мотовездеходами и вездеходами

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В России создается новый двухзвенный транспортер, а также модернизируются существующие машины для формирований, дислоцирующихся в Арктике. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в своей статье в газете "Красная звезда".

"Для оснащения воинских формирований, дислоцированных в Арктической зоне, создается двухзвенный гусеничный транспортер легкой категории по массе, дорабатываются двухзвенные гусеничные транспортеры семейства "Вездесущий", двухзвенная бронированная унифицированная платформа "Арктика" и машины обеспечения на их базе", - рассказал он.

По словам генерала, также идут работы над армейскими снегоходами, мотовездеходами и вездеходами на шинах со сверхнизким давлением.