Эта атомная подлодка подарила России превосходство над Америкой

Baijiahao: оборона Вашингтона не остановит удар российского "Борея"

Россия нашла способ удержать Америку от опрометчивых действий, пишет пользователь Baijiahao. Секрет — новые АПЛ проекта "Борей". Они способны залечь на дно и нанести неожиданный удар по любой точке мира. Эти "подлинные морские боги" действительно пугают США, считает автор.

Предыстория "Борея"

Первая атомная подводная лодка проекта "Борей" была принята на вооружение в 2013 году. Кодовое название АПЛ "Борей" — стратегическая атомная подводная лодка проекта 955. Она была спроектирована российским ЦКБ "Рубин", разрабатывалась почти 30 лет и стоила 8,8 миллиарда долларов, что эквивалентно цене трех китайских авианосцев "Ляонин".

Путин однажды пригрозил, что даже если ему придется продать Кремль по частям, он все равно завершит конструкцию российского национального оружия и козырной карты Москвы — стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей".

Всего одним нажатием кнопки АПЛ может активировать 16 установок и запустить 16 межконтинентальных ракет за одну минуту. Результат будет в 2400 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Мощь этих ракет способна уничтожить любой город в Соединенных Штатах. Это подлинный северный морской бог Борей! Даже Штаты боятся его появления и не осмеливаются действовать опрометчиво.

Мощь "Борея"

Огромная форма и отличные характеристики

АПЛ "Борей" — это большая подлодка. Ее общая длина составляет 170 метров, ширина −13,5 метра, максимальная скорость достигает 29 узлов, максимальное водоизмещение — 24 тысячи тонн. "Борей" может опускаться на глубину до 450 метров — это глубже, чем АПЛ США типа "Огайо". С точки зрения внешнего вида модернизированная версия проекта "Борей-А" обладает красивой формой капли, что способствует снижению навигационного сопротивления и значительному уменьшению шумовых помех при движении. По общим тактико-техническим показателям "Борей" отвечает основным эксплуатационным требованиям ВМФ России, а по некоторым опережает "Огайо".

У подводных лодок есть две важные характеристики: это скрытность и скорость. Поверхность корпуса "Борея" покрыта резиновым противогидроакустическим слоем толщиной более 150 миллиметров, а на основных источниках шума есть специальная поглощающая обработка, которая снижает шумность АПЛ до 108 децибел. У гордости Америки — АПЛ типа "Огайо" — этот параметр на два децибела выше. Это дарит "Борею" сверхскрытность: возможность появляться и исчезать в огромном океане, как призрак. Обнаружить его будет очень сложно. Не стоит недооценивать эти два децибела. При выполнении задач противолодочной и противокорабельной атаки разница в дальности обнаружения, создаваемая этими двумя единицами, зачастую является дистанцией между жизнью и смертью.

Роскошная комплектация

С точки зрения мощностей оснащенная водо-водяным реактором ОК-650 и паротурбинной установкой подводная лодка проекта 955 может развивать удивительную скорость в 29 узлов даже при огромном водоизмещении (24 тысячи тонн). Это намного превышает скорость "Огайо" в 25 узлов при водоизмещении 18700 тонн. Неограниченная выносливость ядерной энергетики позволяет "Борею" достичь любой точки мирового океана.

Кроме того, "Борей" имеет автономность плавания более 90 дней, то есть АПЛ может прятаться где-нибудь на морском дне более трех месяцев! Если материковая часть России подвергнется ядерной атаке, эта подлодка немедленно осуществит контратаку, — а дальность полета ее ракет охватывает всю Северную Америку и Европу.

Поразительная система вооружения

Основное вооружение лодки проекта "Борей" — это ракетный комплекс Д-30 с 16 пусковыми установками. Они могут запускать 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Каждая из них обладает боевой частью массой более одной тонны, причем одна "Булава" может нести от шести до десяти ядерных боеголовок раздельного наведения в 100 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Боеголовка в 500 тысяч тонн тротила эквивалентна взрывной силе бомбы, сброшенной на Хиросиму, умноженной на 50. "Борей" может выпускать 16 БРПЛ "Булава" за раз! (Если брать в качестве примера Хиросиму, то "Борей" может разбомбить 50 таких городов за один запуск).

Максимальная дальность полета ракет составляет от 8 до 10 тысяч километров. Для борьбы с системой ПВО США ракета оснащена радиолокационными отражателями и средствами электромагнитных помех. Кроме того, "Булава" может нести десять ядерных боеголовок с подводным наведением, которые по отдельности атакуют разные цели. БРПЛ может выбрасывать множество макетов-ловушек, а ее проникающая способность чрезвычайно высока. Кроме того, каждая ракета оснащена разгонной системой, которая отвечает за доставку боеголовок к цели. Круговое вероятностное отклонение достигает 350 метров, что значительно повышает возможности "Булавы" к нанесению стратегического ядерного удара.

При таком расчете АПЛ может нести от 96 до 160 ядерных боеголовок, причем снаряды могут менять траекторию и корректировать маршрут полета. Поэтому системы ПВО Вашингтона практически не имеют возможности перехватить ракеты "Борея".

Кроме того, АПЛ оснащена шестью торпедными аппаратами калибра 533-мм. Она может запускать противолодочные ракеты РПК-2 "Вьюга", которые способны нести ядерные боеголовки массой 200 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. В дополнение к этому подлодка вооружена ракетами малой дальности класса "корабль-воздух", а ее собственные оборонительные возможности довольно высоки.

Укомплектование персоналом

Корабль проекта 955 оснащен боевой информационно-управляющей системой "Округ" и комплексной гидроакустической системой "Иртыш-Амфора", что позволяет значительно сократить количество операторов на корабле — до 107 человек. Это значительно меньше 140 человек, требующихся для обслуживания "Огайо".

"Борей" в основном предполагается дислоцировать в Северном Ледовитом океане. Такая подлодка круглогодична и может стоять на вооружении круглосуточно. Утолщенная оболочка достаточно прочна, чтобы в любой момент пробить толстую корку льда, а затем открыть 16 ракетных шахт. Тогда в воздух вылетит 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".