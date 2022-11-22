Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика

Кадыров показал бронемашины для спецоперации и протестировал их в качестве пулеметчика

ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Грозном спецтехнику, готовую к эксплуатации в зоне боевых действий, и протестировал ее в качестве пулеметчика.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале руководителя региона, показано, что техника находится на территории его резиденции.

"Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Это очень надежная спецтехника, способная быстро перемещать личный состав к линии фронта. Оснащенная пулеметами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу - одно удовольствие", - написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что среди бронированных машин есть два автомобиля "Борз", которые отличаются маневренностью и высокой проходимостью. "Уверен, что весь спецтранспорт будет полезен на фронте в случае необходимости", - добавил он.