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РИА Новости

Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Кадыров показал бронемашины для спецоперации и протестировал их в качестве пулеметчика

ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Грозном спецтехнику, готовую к эксплуатации в зоне боевых действий, и протестировал ее в качестве пулеметчика.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале руководителя региона, показано, что техника находится на территории его резиденции.



"Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Это очень надежная спецтехника, способная быстро перемещать личный состав к линии фронта. Оснащенная пулеметами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу - одно удовольствие", - написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что среди бронированных машин есть два автомобиля "Борз", которые отличаются маневренностью и высокой проходимостью. "Уверен, что весь спецтранспорт будет полезен на фронте в случае необходимости", - добавил он.

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