"Может создать ад на Земле". Испытания ракеты "Сармат" завершены

Командующий РВСН Каракаев сообщил об успешно прошедших испытаниях комплекса "Сармат"

Комплекс "Сармат" - межконтинентальная баллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд в 8 мегатонн на 18 тысяч километров, - успешно прошел летные испытания. Это значит, что он фактически готов к отправке в войска и боевому дежурству. "Газета.Ru" вспоминает, какую панику наводили западные СМИ на фоне пусков новейшей российской ракеты.

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" успешно прошел летные испытания. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на слова командующего ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева.

«Продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса "Сармат".

Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК "Ярс», - цитирует Каракаева телеканал.

Командующий РВСН также добавил, что завершено практическое освоение новых способов маневренных действий полков. С начала 2022 года совершено более 550 учебных маршей, половина из которых проходили в ночное время.

В начале ноября бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что поступление ракетного комплекса несколько затянулось, в том числе из-за отсутствия ряда украинских комплектующих и использования новых технологических решений в производстве МБР.

По словам Есина, на начало месяца "Сармат" находился в высокой степени готовности для заступления на боевое дежурство.

"Для постановки новых ракет на боевое дежурство практически все готово. Сами изделия уже произведены в должном количестве на «Красмаше» и ими в течение месяца можно укомплектовать ракетный полк", - рассказал генерал.

РС-28 "Сармат" - российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Он должен заменить комплекс "Воевода", который находится на вооружении российских войск с 1988 года.

Ключевое отличие от межконтинентальных ракет предыдущих поколений в том, что упор делается не на максимальный вес боеголовок, а на их маневрирование. То есть "Сармат" способен лучше обходить системы ПВО потенциального противника. Система "орбитальной бомбардировки", которая заложена в ракете, позволяет ее использовать не только в военных целях, но и для вывода на околоземную орбиту гражданских космических аппаратов.

Ракеты комплекса "Сармат" имеют длину 35,5 метров и диаметр 3 метра. Стартовая масса составляет 208 тонн, на ракете установлено 10 боевых блоков по 750 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая (8 мегатонн в сумме, более 530 "хиросим").

Максимальная дальность стрельбы - 18 тысяч километров, это позволяет наносить удары по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс в обход ПВО.

Серийное производство "Сарматов" ведется на на Красноярском машиностроительном заводе, первые образцы должны поступить уже в этом году в в 62-ю ракетную дивизию в Ужуре Красноярского края и в 13-ю ракетную дивизию в Ясном (Оренбуржье).

Первый испытательный пуск новой ракеты провели в апреле этого года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Целью был полигон на Камчатке.

"Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», - говорил тогда официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. В военном ведомстве говорили, что после завершения испытаний "Сарматы" начнут поставлять на вооружение.

Разработка и испытания комплекса "Сармат" неоднократно становились поводами для устрашающих и даже панических публикаций в западных СМИ. Так, еще в 2019 году британская The Times выпустила статью, где назвала новое российское оружие серьезным вызовом для НАТО и подтвердила, что ему не могут стать помехой даже современные системы ПВО.

The Sun в 2021 году называла «Сармат», который в НАТО окрестили «Сатаной-2», самым «большим чудовищем» в российском арсенале. Позже в еще одной публикации говорилось, что "Сарматы" могут уничтожить всю Великобританию в принципе. Авторы отмечали скорость до 26 000 км/ч, маневрирование в атмосфере по непредсказуемой траектории.

"Благодаря этому вероятность преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО практически стопроцентная", - отмечено в материале.

После первых апрельских испытаний Daily Mail назвал ракету "леденящим душу посланием Западу" от российского президента Владимира Путина. Не остался пуск без внимания по другую сторону океана: журналисты американской New York Post окрестили комплекс «замаскированным дьяволом», способным "создать ад на Земле».

Михаил Котляр