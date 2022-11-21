Боевые действия на медленном огне. Почему Запад не поставляет Украине танки и самолеты

Какую цель преследует коллективный Запад в противостоянии Киева и Москвы

Вооруженным силам Украины не удастся выбить российские войска с Украины в ближайшее время - такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли 16 ноября после заседания Контактной группы по обороне Украины, которая более известна как "формат Рамштайн". Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, почему американский военачальник сделал такие выводы.

Казалось бы, если все заявки официального Киева на поставки со стороны Соединенных Штатов и других государств - участников НАТО вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) были удовлетворены в полном объеме, то вооруженная борьба в ходе специальной военной операции гипотетически могла бы принять совершенно другой оборот - и нельзя исключать, что боевые действия завершились бы в весьма короткий срок успехом Украины.

Достаточно привести только один пример: в сухопутных войсках и морской пехоте вооруженных сил США насчитывается около 450 боевых машин РСЗО HIMARS. На данный момент времени Пентагон передал Украине в общей сложности 38 таких машин. Но даже 16 первоначально поставленных ВСУ установок HIMARS принесли немало неприятностей вооруженным силам РФ. Если бы США резко нарастили поставки РСЗО HIMARS и ракет к ним, это могло бы привести если не к коренному перелому в ходе боевых действиях, то к существенному изменению обстановки на линии боевого соприкосновения - в пользу Киева.

Однако несмотря на все просьбы Украины предоставить как можно больше оружия, хорошего и разного, передача ВВСТ вооруженным силам Украины осуществляются очень дозированно. Ряд образцов вооружения и военной техники, неоднократно запрашиваемых официальным Киевом, не поставляется вооруженным силам Украины вовсе. К таковым в первую очередь относятся основные боевые танки, современные боевые машины пехоты, многофункциональные истребители.

Возникает вопрос - почему Запад не поставит вооруженным силам Украины, например, 500 танков M1 Abrams (некоторые - в версии M1A2SEP v.3) и Leopard 2A5 (а почему бы и не в варианте Leopard 2A7+), несколько сотен боевых машин пехоты Marder и M2 Bradley, или 100 истребителей F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon. Ведь опасения того, что такая передача техники приведет к третьей мировой войне и обмену ракетно-ядерными ударами, достаточно беспочвенны. К тому же, мнения и оценки на Западе по поводу второй армии мира после марта-апреля 2022 года были существенно откорректированы.

Крайне неубедительными выглядят и объяснения, что перед поставками основных боевых танков западного производства Украине требуется заблаговременное и длительное развертывание системы технического обеспечения и обслуживания, а также много времени будет потрачено на переучивание украинских танкистов.

На самом деле все это можно сделать буквально за несколько недель, а переучить танкистов, освоивших Т-64/84, на M1 Abrams и Leopard 2A5 можно за считанные дни.

Примерно то же касается поставок боевой авиации. Ситуация в этой сфере, разумеется, существенно сложнее, но и трудности с освоением западной авиатехники многими специалистами явно и намеренно преувеличиваются. Это африканцев с нуля было бы трудно подготовить в качестве пилотов многофункциональных истребителей, а на Украине и квалифицированного летного состава более чем достаточно, да и недостатка в инженерно-технических кадрах нет. А уж освоить, к примеру, дозвуковой штурмовик Fairchild Republic А-10 Thunderbolt II (который в США уже несколько раз собирались выводить из боевого состава и списывать) украинцы могли бы в полном объеме за пару месяцев.

Еще более фантастичными выглядят объяснения того, что поставки ВВСТ Украине существенно ослабят обороноспособность стран Запада.

Ясного ответа на вопрос, кто в это время будет нападать на НАТО, нет. Разве что марсиане высадятся на Землю и станут переправляться через Атлантику и Ла-Манш на своих боевых треножниках.

Таким образом, поставки вооружения, военной и специальной техники Украине в настоящее время осуществляются в таком объеме и в такие сроки, которые предоставляют Киеву возможность как минимум не проиграть в этом конфликте.

Но вот одержать убедительную военную победу, да тем более в короткие сроки - навряд ли.

В этой связи надо упомянуть и еще об одном обстоятельстве. Украина в ходе осуществления специальной военной операции России - более чем благоприятная территория для апробации самых современных образцов ВВСТ стран Запада. Не воспользоваться этим своеобразным полигоном для США и остальных государств-участников НАТО было бы категорически неверным решением. Для любого оружия самый главный экзамен - боевое применение и эксплуатация в боевых условиях (в первую очередь это касается ремонта и возвращения вооружения в строй).

Проверить хвалебные заявления предприятий-разработчиков о своих машинах в условиях мирного времени получить весьма затруднительно. Только немалое количество техники, задействованной в боях, и продолжительный срок ее эксплуатации в боевых условиях позволяют получить более или менее достоверную статистику.

По результатам боевых действий можно уточнить тактико-технические характеристики оружия, получить опыт эксплуатации, внести при необходимости конструктивные изменения и уточнить концептуальные взгляды в вопросах боевого применения.

Но даже и эта возможность государствами - участниками НАТО в полном объеме не используется. Остается только уточнить, по каким причинам все это происходит.

Как представляется, Запад в российско-украинском конфликте исходит из следующих соображений и постулатов: не допустить поражения Украины (но одновременно и не допустить скорого военного успеха Киева), любыми возможными средствами предотвратить военную победу России, перевести вооруженное противостояние Москвы и Киева в управляемую фазу и растянуть ее по времени на возможно более продолжительный срок.

Результат же видится таким - максимально ослабить Россию, поставить окончательный крест на политических амбициях Кремля как мировой державы, более того, лишить Москву статуса даже региональной державы, по возможности плавно довести страну до смены политического режима и впоследствии лишить права обладания ядерным оружием. Совершенно очевидно, что подобные цели и задачи никогда не становятся достоянием широкой общественности и средств массовой информации.

Более чем вероятно, что именно под таким углом, градусом и сроками это геополитическое блюдо готовится Западом.

Хитрые повара подбрасывают в кипящий бульон вооруженного противостояния разного рода специи. Они то увеличивают остроту готовящегося кушанья, то умело уменьшают ее. То подбрасывают дрова в огонь, то умело купируют разгорающееся пламя.

Упорно складывается впечатление, что последовательность действий коллективного Запада именно такова - в обозримой перспективе (сроки, скорее всего, уже определены) доведение блюда до окончательной готовности, но исключительно - и это главное - на медленном огне.

Надо заметить, что управление подобными процессами очень сложно - могут возникнуть непрогнозируемые ранее ситуации и появиться целая эскадра черных лебедей, да и события в конечном счете легко могут выйти из-под контроля и далее развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.

Тем не менее, по расчетам западных аналитиков, быстрая военная победа Украины может привести отнюдь не к запланированному краху политического режима в России, а прямо к противоположному результату - сплочению широких народных масс вокруг военно-политического руководства.

А вот умелое затягивание вооруженного конфликта (наряду с усиливающимся санкционным давлением) неизбежно приведет к увеличению тягот и лишений граждан России.

Подобное дирижирование конфликтом вполне может привести к взрывному росту недовольства и непредсказуемым последствиям для правящих элит. То есть гипотетическая смена власти может произойти (опять-таки, по расчетам западных специалистов) и без всякого внешнего вмешательства и влияния.

Другого варианта замыслов и действий коллективного Запада, исходя из реальной оценки сложившейся военно-политической обстановки, пока не просматривается. Похоже, именно на этих тезисах и основывается мнение, которое высказал Марк Милли.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Михаил Ходаренок