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Производительность суперкомпьютера «Говорун» достигла 1,1 PFLOPS

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Суперкомпьютер «Говорун»
Суперкомпьютер «Говорун».
Источник изображения: ixbt.com

Это уже третий этап модернизации комплекса

В Объединённом институте ядерных исследований в Дубне провели презентацию модернизированного суперкомпьютера «Говорун». 

Производительность этой вычислительной системы выросла на 23,5% и достигла уровня 1,1 PFLOPS (петафлопс — это квадриллион (1015) операций с плавающей точкой в секунду).

Высокопроизводительной комплекс, ставший в 2018 году первым в мире гиперконвергентным суперкомпьютером со 100% жидкостным охлаждением на «горячей воде», назван в честь члена-корреспондента Академии наук СССР Николая Николаевича Говоруна.

В ходе текущего, третьего, этапа модернизации суперкомпьютера «Говорун» специалисты установили 32 новых вычислительных узла на базе двух процессоров Intel Xeon Platinum 8368Q (частота 2,6 ГГц, 38 ядер, кеш 57 Мбайт, тепловыделение 270 Вт) в каждом, 8 модулей оперативной памяти DDR4 — суммарная ёмкость 256 ГБ на узел, 8 модулей энергонезависимой памяти Intel Optane DC Persistent Memory — 2 ТБ на узел, четырёх твердотельных дисков SSD в форм-факторе EDSFF E1.S (рулер) с интерфейсом NVMe — 16 ТБ на узел. Кроме того, каждый узел снабжён двумя адаптерами Omni-Path с пропускной способностью 100 Гбит/с.

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Страны
Россия
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ИТ
Ядерный щит
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