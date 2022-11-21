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Техкульт

В России разработали технологию «алмазных» флеш-накопителей

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В России разработали технологию «алмазных» флеш-накопителей

Учеными российского ФИАН, относящегося к РАН, объявили об открытии нового физического явления, позволяющего недорого и достаточно просто наладить производство оптико-электронных устройств, в основе которых будут лежать алмазы.

Как считают разработчики, данное явление значительно ускорит работы по разработке различного плана устройств хранения информации, основанных на данном минерале. Особенность таких накопителей будет заключаться в том, что на них можно за счет управления свойствами оптического излучения записывающего информацию сформировать не 3D, а 5D-ячейки памяти. Как известно, на сегодняшний день основными средствами хранения информация являются электронные, а также магнитные устройства, но ограничение плотности по записи данных на них практически подошел к своему физическому пределу. Решить данную проблему должны новые устройства, работающие по законам оптики — считает один из специалистов ФИАН, участник перспективной разработки. Если не вдаваться в многочисленные нюансы, одна ячейка сможет вмещать несколько нулей и единиц, за счет чего плотность памяти заметно повышается. Ученые из ФИАН еще не создавали алмазные ячейки — на сегодняшнем этапе они применяют в своих разработках кварц, который также является оптическим материалом и в основном подходит под новую технологию, а результаты проведенных исследований уже отметились на страницах журнала Applied Surface Science.

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Страны
Россия
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