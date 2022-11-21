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Деловая газета "Взгляд"

Как усилить ОДКБ до уровня НАТО

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ОДКБ должна стать не только военной, но и политической организацией
ОДКБ должна стать не только военной, но и политической организацией.
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите ОДКБ в Ереване, где будет обсуждаться, среди прочего, совершенствование системы кризисного реагирования Организации. Реформы ОДКБ назрели: работа Организации в последнее время вызывает критику и политиков, и экспертов. Что нужно предпринять, чтобы сделать из ОДКБ полноценную альтернативу НАТО, и какие трудности могут возникнуть в ходе реформирования Организации?

Президент Владимир Путин очно примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в следующую среду в Ереване. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На встрече лидеров в Ереване будут обсуждаться проблемы международной и региональной безопасности, совершенствование системы кризисного реагирования Организации и совместные меры по оказанию помощи Армении, передает ТАСС.

Также в связи с предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре ОДКБ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко представит приоритеты председательства Минска в Организации в следующем году. Перед началом саммита состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Саммит проходит на фоне дискуссий об эффективности Организации Договора о коллективной безопасности как региональной военной структуры – особенно в сравнении с другой военно-политической организацией, Североатлантическим альянсом. С одной стороны, ОДКБ довольно эффективно показала себя в ходе январского кризиса в Казахстане. С другой стороны, в июне с критикой в адрес Организации в своем Telegram-канале выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Вот есть организация ОДКБ, по-моему. От этой организации для России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Европейские так называемые лидеры защищают интересы Украины. А наши ОДКБ-шники, вы почему молчите? Вы почему не говорите о своих соседях?" – указал он.

Не лучшим образом на реноме Организации сказалось решение Киргизии отменить проведение командно-штабных учений миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство – 2022". В этой связи первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Бишкек пытается "дистанцироваться от России" и избежать санкций, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Я предполагаю, что, скорее всего, Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы, идущие, с одной стороны, от Запада, с которым она не хочет ссориться, а с другой стороны – анализирует, как и все другие страны, но особенно страны СНГ, насколько мы сильны, насколько в состоянии достичь победы в борьбе с Украиной", – заявил депутат, добавив, что "в Киргизии сочли, что можно слегка дистанцироваться от России".

По мнению экспертов, для того чтобы Организация была не менее эффективной, чем НАТО, она должна претерпеть определенные изменения.

"В первую очередь нужно внести изменения в положение об ОДКБ: любое нападение на любого члена Организации должно обязывать все остальные государства немедленно выступать в его защиту.

А не руководствоваться такими терминами, как "просьба" и прочее. Председатель Совета ОДКБ отдает приказ, и армии всех членов Организации должны его выполнять", – сказал газете ВЗГЛЯД бывший и. о. министра обороны Армении, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц.

Помимо этого, отметил собеседник, Организации необходимо создать свой фонд, куда, по примеру НАТО, будут поступать взносы от всех членов, а также сформировать такие коллективные силы, куда будет входить треть армии каждой страны-члена Организации. "Коллективная безопасность ОДКБ должна стать главным защитником для каждой страны, входящей в Организацию, а не обузой или "чемоданом без ручки", как кажется сейчас", – подчеркнул Тер-Григорьянц.

Также, по его словам, учитывая, что Белоруссия является западным форпостом ОДКБ, а Армения – южным, именно в этих двух странах нужно разместить основные силы Организации. "Кстати, НАТО размещает на территории своих союзников по НАТО, например, в ФРГ, ядерные силы. Думаю, России тоже нужно перекинуть часть своих сил ядерного сдерживания в Белоруссию и Армению", – предлагает собеседник.

Помимо этого, добавил Тер-Григорьянц, каждая страна должна вставать на защиту другого члена ОДКБ безотносительно своих внешнеполитических предпочтений. Безопасность территорий государств, входящих в Организацию, должна быть приоритетом. "Например, если на Армению идет нападение и в составе нападающих сил есть военнослужащие Турции, то Россию это не должно останавливать от противостояния им, независимо от отношений Москвы и Анкары", – указал эксперт.



"В конце концов, у армий всех стран-членов Организации должен быть одинаковый уровень подготовки, нужно гораздо больше и плотнее взаимодействовать и по этому треку. Если же члены ОДКБ не согласятся на все эти условия, то Организацию нужно разгонять", – считает Тер-Григорьянц.

"У центральноазиатских участников и Армении потребительское отношение к ОДКБ, они покупают оружие у России с дисконтом, участвуют в общих учениях, но ничего не дают в ответ. Это нужно пресекать. К тому же они считают, что Организация будет охранять существующие политические режимы. Конечно, это неправильное понимание задач ОДКБ, и Москва должна делать все, чтобы этого не было", – в свою очередь отметил белорусский военный эксперт Александр Алесин.

При этом, по его словам, сомнительно, что республики Средней Азии и Армения будут помогать России противодействовать внешним угрозам на западном направлении и менять свою политику с учетом интересов Москвы. "Недавнее голосование в ООН по репарациям показало, что к чему. Поэтому России нужно выстраивать двухсторонние отношения с теми, кто готов сотрудничать более широко, углубленно", – заметил аналитик.

"В 1990-е годы создание ОДКБ было попыткой сохранить СССР – эту расползающуюся шагреневую кожу, чтобы нивелировать разрушение страны. Тогда российские власти были рады любым союзам. Но сейчас мир изменился, ОДКБ не отвечает современным требованиям. Думаю, в недалеком будущем Организацию нужно будет пересоздавать, и тогда страны Центральной Азии будут вынуждены выбирать, к какому центру влияния примкнуть – России, США или Китаю. В принципе, ОДКБ уместнее будет заменить двусторонними договорами военного характера", – полагает белорусский военный аналитик. Напомним, что одним из примеров такой двусторонней "связки" можно считать военные обязательства партнеров по Союзному государству России и Белоруссии.

Кроме пункта о безотлагательной и обязательной коллективной защите любого члена Организации, в Устав ОДКБ нужно внести запрет на военное сотрудничество вне договора, считает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Например, военное сотрудничество со странами того же блока НАТО.

"Помимо этого, обязывающим должно стать и участие членов Организации в мероприятиях и проектах, способствующих повышению безопасности ОДКБ и каждого государства в отдельности, – помощь в доставке личного состава и техники в определенные районы, военно-техническое сотрудничество. Кстати, в идеале эти два понятия – безопасности Организации и каждого государства в отдельности – должны почти полностью совпадать", – заметил Бартош.

"Впрочем, сотрудничество стран должно осуществляться не только по военной линии, но и заключаться в политической поддержке на различных международных площадках. Все эти вопросы Россия должна непременно поднять на ближайшем саммите ОДКБ", – считает аналитик.


Рафаэль Фахрутдинов

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3 комментария
№1
21.11.2022 11:07
Усиливать и перевооружать нужно в первую очередь армию России.
Все союзники по ОДКБ, за исключением Белоруссии много раз себя дискредитировали антироссийской внешней политикой.

Самое правильное решение это формирование в структуре  МО РФ иностранного миротворческого легиона в структуре которого будут созданы армянский, киргизский, таджикский, казахский.. батальоны под командованием российских офицеров.
Всё равно 99% финансирования сил ОДКБ осуществляется за счёт России.

При получении гражданства РФ для иностранных граждан должна быть служба в ВС РФ, либо два года в миротворческом легионе, либо три года в инженерно-строительных войсках, возводящих жильё, дороги, аэродромы и пр. военную и гражданскую инфраструктуру на территории РФ.
+2
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№2
21.11.2022 12:17
Цитата, штурм сообщ. №1
Всё равно 99% финансирования сил ОДКБ осуществляется за счёт России.

Чтобы Вы до конца поняли посыл - надо продолжать вливать деньги России не в Россию. Но нужен какой то важный предлог. И вот.... ОДКБ...

Цитата, q
При получении гражданства РФ для иностранных граждан должна быть служба в ВС РФ

И это ещё один прекрасный предлог - главное вливать в том виде, в каком существует сейчас, чтобы пропадало как в бездонной бочке, и... снова вливать!!!!

Цитата, q
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. (Золотой Теленок.)
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№3
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