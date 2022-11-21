Турция готова к летным испытаниям первого образца реактивного БПЛА Bayraktar Kizilelma

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилась информация о готовности опытного экземпляра нового беспилотника Bayraktar Kizilelma в летным испытаниям. Это новый беспилотник турецкого производителя Baykar, разрабатываемый как палубный сверхзвуковой малозаметный тяжелый БПЛА.

Разработка и производство Bayraktar Kizilelma ведется в тесном сотрудничестве с Украиной, несмотря на заявления главы Турции Эрдогана о приостановке совместной работы в этом направлении.

Так, рассматривается вариант установки на новый БПЛА не только турецкого двигателя TEI TF-6000, но и украинского АИ-322Ф производства компании «Ивченко-Прогресс». Двигатели из Украины были заказаны «Байкаром» еще в июле прошлого года. По заявлению главы компании Халюка Байрактара, беспилотник Kizilelma ранее планировалось выпускать на заводе в Украине. Теперь эти планы находятся под вопросом.

Источник изображения: topwar.ru

Bayraktar Kizilelma считается перспективной разработкой. Его главная особенность – возможность взлета с палубы универсальных десантных кораблей проекта TCG Anadolu Военно-морского флота Турции. По предварительным характеристикам, новый «Байрактар» при массе 6 тонн может нести до 1500 кг полезной нагрузки. Реактивный двигатель обеспечивает крейсерскую скорость до 700 км/ч, в то время как максимальная составит до 1,6 Маха.