СМИ: Франция передала Украине ЗРК Crotale

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню ранее сообщил, что поставка Украине этих систем не приведет к ослаблению обороны страны

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Франция передала Вооруженным силам Украины зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Crotale. Об этом в воскресенье сообщило издание "Страна" в своем Telegram-канале.

По данным издания, о передаче Украине ЗРК Crotale сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

Лекорню в интервью проинформировал, что Париж передал Киеву уже 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, а также ракеты Milan и Mistral, около 60 бронетранспортеров VAB, противотанковые мины HDP-2A2, средства защиты на случай ядерной, биологической или химической угрозы, новейшие приборы ночного видения, сообщает в свою очередь издание Klymenko Time. Запрос ВСУ о радиолокационных станциях, по словам Лекорню, еще рассматривается.

О намерении сделать это Лекорню объявил еще в середине октября. В интервью газете Le Parisien министр Вооруженных сил Франции сообщил, что у Франции 12 батарей Crotale, которые должны быть последовательно заменены во французской армии зенитными системами Mamba, так что поставка Украине этих систем не приведет к ослаблению французской обороны.

Ранее исследователь парижской научной лаборатории SIRICE Пьер Грассе в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщил, что Киев хотел получить системы с дальностью до 120 км, которые способны осуществлять перехват ракет на высокой скорости и большой высоте, однако арсенал этого оружия у французской армии ограничен и предназначен для ее нужд. Радиус действия ЗРК Crotale составляет 12 км.

Crotale - французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.