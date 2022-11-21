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Депутат Бундестага, уполномоченная по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что Германии не хватает снаряжения, боеприпасов и личного состава.

По данным парламентария, для восполнения дефицита оружия и боеприпасов властям требуется выделить Бундесверу не менее 20 миллиардов евро. Отмечается дефицит амуниции на складах Германии. Для немецких военнослужащих, проходящих службу в неблагоприятных погодных условиях Прибалтийских республик, не хватает теплой водонепроницаемой формы.

Ева Хегль также заявила о неполной укомплектованности подразделений Бундсвера личным составом. Немецкие аналитики уже отмечали возросшее количество отказников, не желающих проходить службу в вооруженных силах. Озвученные проблемы, однако, никак не мешают немецким властям выполнять требования Вашингтона и продолжать поставки оружия на Украину. В частности, сегодня было заявлено о передаче Киеву 30 единиц зенитных самоходных установок «Гепард».

Недостаток оружия и солдат не мешает генералитету Германии строить планы возможной войны с Россией, а канцлеру вести агрессивную риторику в адрес российского президента. Ева Хегль является депутатом Бундестага от Социал-демократической партии и уже призывала сократить помощь Украине в пользу немецкой армии. Но стремление немецких властей угодить Вашингтону оказывается важнее собственной безопасности.