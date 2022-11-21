Турция провела крупную воздушную операцию в Сирии, назвав её соответствующей Уставу ООН

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Вскоре после крупного теракта на улице Истикляль в Стамбуле, где в многолюдном месте был подорван автомобиль, турецкая армия ударила по базам курдов в Ираке и Сирии. Предположительно, эти два события взаимосвязаны.

О начале военной операции в Курдистане сообщил турецкий телеканал A Haber, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве страны.

Приказ ударить авиацией по базам боевиков отдал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Военные заявляют об уничтожении в результате авиаударов нескольких баз курдских боевиков на территории двух соседних ближневосточных государств. Турецкая авиация одновременно атаковала несколько объектов. В операции было задействовано примерно полсотни боевых самолетов и 20 дронов.

Власти Турции утверждают, что действия военных соответствуют статье 51 Устава ООН, где говорится о законном праве государства на самооборону. В Анкаре отметили, что территории, атакованные турками, использовались боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) для террористических атак на Турцию.

Канал утверждает, что турецкие военные воспользовались для атак сирийским воздушным пространством, которое контролируют ВКС России.

Ранее после жестокой террористической атаки на стамбульской улице в районе Фатих силовики Турции задержали около 20 подозреваемых. Сирийская женщина, принимавшая участие в теракте, призналась, что приказ она получила от представителей Рабочей партии Курдистана.