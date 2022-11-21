Разработка самолёта УТС-800 подходит к стадии лётных испытаний

Учебно-тренировочный комплекс первоначальной подготовки лётчиков УТС-800, разработку которого ведёт Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), подходит к стадии лётных испытаний.

Об этом на форуме «Города России 2030: вызовы и действия 2:0» сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина», где расположены производственные площадки завода, Андрей Антипов

«Есть большой резидент – Уральский завод гражданской авиации, который производит самолеты, сейчас это L-410, сейчас полетел, было больше 30 вылетов, девятиместный самолёт "Байкал", который приходит на замену Ан-2. Следующий самолет – это "Ладога" на 44 посадочных места. Сейчас практически подходит к лётным испытаниям УТС-800», – сказал Антипов.

По его словам, новая отрасль производства самолётов появилась в Свердловской области с 2017 года с началом производства самолёта L-410. Для этого был построен специализированный комплекс. В дальнейшем на территории «Титановой долины» начал формироваться авиастроительный кластер. В настоящее время работает технопарк «Авиатор», где вокруг якорного резидента строятся производственные площади.

«Собираем вокруг комплектаторов, которые производят навигационное оборудование. Планируем в этом технопарке разместить небольшие компании, которые будут занимать от 200 до 3,5 тыс. кв. м», – отметил он.

В июле 2021 года директор дивизиона «Самолёты» УЗГА Евгений Сергеев сообщал, что завод соберет первый лётный экземпляр нового учебного самолёта УТС-800 в декабре 2021 года. В августе прошлого года планировалось провести макетную сборку.