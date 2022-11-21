Войти
ТАСС

Силуанов назвал резолюцию ГА ООН о репарациях Украине не имеющей юридической силы

443
0
+1
Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Москва расценивает ее принятие как "чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", заявил министр

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Минфина России Антон Силуанов считает, что резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине не имеет никакой юридической силы и не будет иметь продолжения.

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", - заявил министр в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" в программе "Москва. Кремль. Путин" в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли в понедельник резолюцию по составлению международного реестра ущерба, предположительно причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. За документ проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Силуанов Антон
Похожие новости
11.07.2022
Ударная блокировка: ВФУ обстреляли гидроэлектростанцию на Днепре
20.01.2022
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Россию ждет "мощный ответ" на возможное размещение ракет в Латинской Америке
10.11.2021
Военная активность США в Черном море провоцирует конфликт Украины с Россией, считают в ДНР
15.02.2021
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
10.03.2016
По опыту Сирии
17.08.2011
Нелегкие на подъем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 20.11 11:45
  • 3
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34