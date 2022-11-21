Силуанов назвал резолюцию ГА ООН о репарациях Украине не имеющей юридической силы

Москва расценивает ее принятие как "чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", заявил министр

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Минфина России Антон Силуанов считает, что резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине не имеет никакой юридической силы и не будет иметь продолжения.

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", - заявил министр в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" в программе "Москва. Кремль. Путин" в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли в понедельник резолюцию по составлению международного реестра ущерба, предположительно причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. За документ проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.