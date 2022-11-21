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Интерфакс-АВН

Российские корабли провели на Камчатке учение по ПВО

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Противодиверсионный катер "Грачонок"
Противодиверсионный катер "Грачонок".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) пункта базирования кораблей на Камчатке, сообщил Восточный военный округ в воскресенье.

"Отряд кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России провёл учение по противовоздушной обороне в пункте базирования на Камчатке. Экипажи кораблей отработали действия расчётов зенитных ракетных комплексов "Оса", артиллерийских установок АК-630 и постов визуального наблюдения по отражению ударов условного противника с воздуха", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Отряд отработал алгоритм совместных действий кораблей по уничтожению воздушных целей, атакующих с различных курсов, высот и дистанций. Расчёты комплексов ПВО применили артиллерийские комплексы для прикрытия от воздушных атак условного противника", - сообщила пресс-служба.

По словам военных, особое внимание на учении уделено поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, имитирующих разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

"Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота", - сообщил округ.

Пресс-служба Восточного военного округа в воскресенье также сообщила, что во Владивостоке прошло учение с боевыми пловцами отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами из состава соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота.

В тренировке был задействован противодиверсионный катер типа "Грачонок", который при помощи технических средств выполнил обследование пункта базирования кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ и провел поиск условных подводных диверсантов в бухте Золотой Рог.

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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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