Российские корабли провели на Камчатке учение по ПВО

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) пункта базирования кораблей на Камчатке, сообщил Восточный военный округ в воскресенье.

"Отряд кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России провёл учение по противовоздушной обороне в пункте базирования на Камчатке. Экипажи кораблей отработали действия расчётов зенитных ракетных комплексов "Оса", артиллерийских установок АК-630 и постов визуального наблюдения по отражению ударов условного противника с воздуха", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Отряд отработал алгоритм совместных действий кораблей по уничтожению воздушных целей, атакующих с различных курсов, высот и дистанций. Расчёты комплексов ПВО применили артиллерийские комплексы для прикрытия от воздушных атак условного противника", - сообщила пресс-служба.

По словам военных, особое внимание на учении уделено поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, имитирующих разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

"Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота", - сообщил округ.

Пресс-служба Восточного военного округа в воскресенье также сообщила, что во Владивостоке прошло учение с боевыми пловцами отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами из состава соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота.

В тренировке был задействован противодиверсионный катер типа "Грачонок", который при помощи технических средств выполнил обследование пункта базирования кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ и провел поиск условных подводных диверсантов в бухте Золотой Рог.