Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных

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В сети появилось новое подтверждение возможной подготовки новейших танков Т-14 «Армата» к участию в боевых действиях зоне СВО. Полевые испытания самого современного танка Вооруженных сил РФ были зафиксированы на одном из полигонов под Казанью, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие.

Как уже отмечалось, часть новейших вооружений российской армии пока не применяются на фронте СВО. Это может быть обусловлено как риском попадания секретных технологий в руки противника, так и доработками новой техники с учетом опыта боевых действий. Играет свою роль в возможных поставках Т-14 в подразделения на передовой и высокая цена танка, составляющая около 350 миллионов рублей, что в 7 раз дороже модернизации Т-72 до версии Б3.

При этом появление любого современного вооружения на линии соприкосновения будет незамедлительно отслежено спутниковой разведкой Запада, после чего будет объявлена настоящая охота за уникальной техникой с целью получить в свое распоряжение новейшие российские оборонные технологии.