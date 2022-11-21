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Военное обозрение

Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось новое подтверждение возможной подготовки новейших танков Т-14 «Армата» к участию в боевых действиях зоне СВО. Полевые испытания самого современного танка Вооруженных сил РФ были зафиксированы на одном из полигонов под Казанью, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие.

Как уже отмечалось, часть новейших вооружений российской армии пока не применяются на фронте СВО. Это может быть обусловлено как риском попадания секретных технологий в руки противника, так и доработками новой техники с учетом опыта боевых действий. Играет свою роль в возможных поставках Т-14 в подразделения на передовой и высокая цена танка, составляющая около 350 миллионов рублей, что в 7 раз дороже модернизации Т-72 до версии Б3.


При этом появление любого современного вооружения на линии соприкосновения будет незамедлительно отслежено спутниковой разведкой Запада, после чего будет объявлена настоящая охота за уникальной техникой с целью получить в свое распоряжение новейшие российские оборонные технологии.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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3 комментария
№1
21.11.2022 09:16
Нафиг тогда новейшее вооружение если его не использовать? Логику ломпасоносцев не понять нормальному человеку.
Да и давать новейшую технику мобилизованным , а не кадровым военным...  Возникает крамольная мысль : неужели потери армии РФ так высоки?
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№2
21.11.2022 09:19
Вопрос к модератору, почему рядом с моим ником изображен чёртов американский флаг, если я живу в России?! Это жутко раздражает!
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№3
21.11.2022 15:53
Цитата, beka1. сообщ. №1
Нафиг тогда новейшее вооружение если его не использовать? Логику ломпасоносцев не понять нормальному человеку.
Т-14, танк для сетецентрических войн, сам по себе, без "обвязки", это просто "танк-снайпер", а вот в подразделение себе подобных он становица целеуказующим, командирским танком - поддержки. Совмещая в себе функции командира и снайпера.
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