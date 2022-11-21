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Военное обозрение

TAC: Запад под руководством США 30 лет дразнил «русского медведя»

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Источник изображения: topwar.ru

Аналитики одного из изданий республиканской партии The American Conservative (TAC) напомнили, как коллективный Запад и блок НАТО долгие годы создавали напряженность у российских границ, что и привело в итоге к украинскому конфликту.

В девяностых годах 20-го века Россия переживала глубокие экономические потрясения. Пока русские пытались выжить и освоиться в новой постсоветской реальности, элиты США цинично нарушили обещание Кремлю не расширять блок НАТО на восток

– пишет аналитик ТАС Джордж Д. О`Нил.

Нельзя было не признавать очевидный факт – Россия всегда рассматривала Североатлантический альянс как угрозу, и расширение блока за счет включения бывших советских республик было ошибкой, пишет издание. В середине 90-х американский дипломат Джордж Кеннан предупреждал, что расширение НАТО на восток станет роковым просчетом американских политиков и заставит «перевернуться в гробу основателей Соединенных Штатов».

Госдеп прекрасно понимал последствия попыток Запада взять под контроль Украину с последующим размещением на ее территории военных баз. Но это не помешало выделить Киеву 5 миллиардов долларов в 2014 году для организации переворота на Украине. Общая многовековая история и родственные узы с Россией во внимание не принимались, говорится в публикации ТАС.

На протяжении последующих 8 лет Москва предпринимала немало дипломатических шагов по решению конфликта. Напряженность у границ России, созданная при непосредственном руководстве Вашингтона, в итоге привели к прямому вооруженному противостоянию.

Все эти годы США и НАТО дразнили русского медведя. Политика США с 2014 года заключалась именно в стремлении спровоцировать военный конфликт между Россией и Украиной. Внешнеполитические элиты Вашингтона должны нести ответственность за смерть и разрушения, вызванные их политикой

– подводит итог Джордж Д. О`Нил.

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Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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